KowalczyK: Gorący stołek kasjera państwa

Ledwo półtora miesiąca Marian Banaś jest ministrem finansów, a już na jego horyzoncie pojawia się kolejna posada – prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Jego kandydaturę w piątek złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Co prawda termin zgłaszania chętnych mija dopiero 28 lipca, więc nie wiadomo kto jeszcze stanie w wyścigu do gmachu NIK przy Filtrowej, ale zwycięstwo Banasia jest gwarantowane, bo w tej kadencji co PiS sobie umyśli, to przegłosuje.

