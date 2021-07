Żukowska: Tusk nie powiedział po co wygrywać z PiS

- Popieramy wprowadzenie większej ilości progów, chcielibyśmy, żeby kwota wolna była dwunastokrotnością wynagrodzenia minimalnego o pracę, ale musimy poczekać, co PiS zaoferuje, gdyż im nie ufamy - podsumowała.

Posłanka mówiła, że problem z propozycjami PiS-u jest taki, że "nawet jak znajdzie się jakaś dobra ustawa, taki bursztynek, to znajduje się on w morzu piasku złych ustaw".

Jednocześnie zarzuciła nowemu p.o. przewodniczącego PO, że z jego wypowiedzi "nie dowiedzieliśmy się, po co to zwycięstwo (nad PiS - red.) ma być".



- Nie dowiedzieliśmy się co w sprawie najuboższych Donald Tusk chce zrobić. GUS wskazał, że przybyło 350 tys. osób żyjących w skrajnej nędzy - punktowała. Jak dodała usłyszeliśmy jedynie, że "trzeba wygrać z PiS-em".

- Ta narracja była stosowana przy wszystkich wyborach gdzie PO przegrała, więc wątpię, żeby (...) przyniosła oczekiwane rezultaty - podsumowała.