Chopin grany inaczej

Chęć udziału w Konkursie Chopinowskim na Instrumentach historycznych, wyrazili pianiści z 20 krajów.

Ostatecznie do trzyetapowej rywalizacji, która zaczyna się 4 września, zakwalifikowano 30 pianistów. Organizatorzy z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina apelują, by nie porównywać tej rywalizacji, urządzonej po raz pierwszy, do obrosłego 90-letnią tradycją Konkursu Chopinowskiego. To zupełnie inne imprezy, wymagające odmiennych kreacji muzycznych.

Uczestnicy mają do dyspozycji na estradzie pięć fortepianów z czasów Chopina, zarekomendowanych przez międzynarodowe jury. W I etapie w programie są też utwory Bacha i polonezy polskich kompozytorów ery przedchopinowskiej. Finaliści wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry XVIII Wieku.

Przesłuchania odbywają się w Filharmonii Narodowej. Transmituje je radiowa Dwójka i Radio Chopin, codzienne obszerne relacje przygotowuje TVP Kultura. Zwycięzców poznamy na koncercie laureatów 14 września.