Na Księżycu będzie można produkować tlen? Jest w glebie

Zakład produkujący tlen z księżycowego pyłu powstał na terenie Europejskiego Centrum Badań i Technologii Kosmicznych, które znajduje się w Noordwijk, w Holandii.

- Zdolność pozyskiwania tlenu z zasobów znajdowanych na Księżycu będzie w sposób oczywisty bardzo użyteczna dla przyszłych księżycowych osadników - nie chodzi tylko o oddychanie, ale również o produkcję paliwa rakietowego - mówi Beth Lomax, z Uniwersytetu w Glasgow, która jest zaangażowana w projekt ESA.

Księżycowy regolit, czyli warstwa luźnej, zwietrzałej skały powstała w wyniku wyeksponowania jej na powierzchni Księżyca i poddania długotrwałym procesom fizycznym i chemicznym, zawiera ok. 40-45 proc. tlenu. Tlen ten trzeba jednak wydobyć ze skały - co jest możliwe dzięki technice określonej jako elektroliza stopionych soli.

W zakładzie znajdującym się w Holandii przeprowadza się ten właśnie proces umieszczając materiał symulujący regolit w metalowym pojemniku z stopionym chlorkiem sodu i podgrzewając go do temperatury 950 stopni Celsjusza. Obecnie prowadzone są prace nad udoskonaleniem tego procesu zmierzające do tego, aby jego przeprowadzanie było możliwe na powierzchni Księżyca.

Naukowcy podkreślają, że ich celem jest stworzenie "pilotażowej fabryki", która mogłaby funkcjonować i produkować tlen na powierzchni Księżyca, wykorzystując do tego księżycowy regolit.