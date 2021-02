Bp Marek Solarczyk: Żaden kapłan nigdy już nie powinien nikogo skrzywdzić

Dla mnie, całego Kościoła radomskiego, ale i w ogóle Kościoła, to sprawa bardzo trudna i bolesna. Coś takiego nigdy nie powinno się było zdarzyć. Dziś trzeba się z tym zmierzyć, przejść przez to trudne doświadczenie, doprowadzić do oczyszczenia i uzdrowienia. Jako biskup radomski przepraszam przede wszystkim tych, którzy zostali skrzywdzeni, a także tych, którzy są tymi faktami zgorszeni. Chciałbym zrobić wszystko, by przypadki skrzywdzenia przez kapłanów nigdy nie miały już miejsca. Dlatego kilka dni temu ogłoszone i wdrożone w życie zostały w naszej diecezji „Normy ochrony dzieci i młodzieży" wraz z „Normami proceduralnymi", które mają przede wszystkim przyczynić się do właściwej troski duszpasterskiej wobec dzieci i młodzieży. Podają one precyzyjne wskazania, jakie należy stosować w przypadku zgłoszenia takich spraw. Normy te mają m.in. zapobiec przedłużaniu trwania procedur, a tym bardziej ich zaniedbania. Bardzo mocno podkreślają one ochronę i wsparcie dla osób skrzywdzonych.

Oczywiście, że tak. Jeśli tylko oni będą chcieli rozmawiać ze mną, to jestem do tego gotów. Jestem otwarty. Spotykałem się już wcześniej z osobami pokrzywdzonymi, nie tylko w Kościele, i z szacunkiem podchodzę do nich. Chciałbym pomóc im pokonać ból i uleczyć doznane krzywdy. Chciałbym też prosić wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni lub mają wiedzę o krzywdzie innych, by zgłaszali się do delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, którym jest w naszej diecezji ks. Jarosław Wojtkun – kontakt do niego jest na naszej stronie internetowej – lub do mnie. Wszystkie takie sprawy muszą być wyjaśnione, a winni krzywdzenia dzieci sprawiedliwie ukarani.