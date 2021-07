Porażka programu #PolskieSzwalnie. Miliony masek bez atestu

W ubiegłym roku start programu #PolskieSzwalnie ogłosili prezydent Andrzej Duda, była wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Cezariusz Lesisz.

Chęć współpracy miało zadeklarować ponad 800 polskich firm z branży tekstylnej. Zapowiadano, że do końca 2020 roku zostanie uszytych 100 mln maseczek.

Projekt nadzoruje szef ARP Cezariusz Lesisz, były asystent i kierowca Kornela Morawieckiego. Po 2017 roku, gdy do rządu dołączył Mateusz Morawiecki, Lesisz został jego doradcą do spraw gospodarczych i szefem gabinetu. Trafił również do rad nadzorczych spółek skarbu państwa – ARP, Totalizatorze Sportowym i KGHM Metraco. Od 2018 roku jest prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.

Jak informuje Onet.pl, Lesisz zlecił realizację programu nnemu „przyjacielowi domu Morawieckich”, 25-letniemu Janowi Krupnikowi.

W ramach programu uszyto miliony maseczek, które nie posiadają atestu. Zostały wysłane do sklepów, szkół, na Białoruś jako pomoc humanitarna lub zalegają w magazynach.