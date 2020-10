Czechy: Znów ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem na dobę

W czeskich szpitalach przebywało w poniedziałek 3721 osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Pod koniec września hospitalizacji było trzy i pół raza mniej.

589 hospitalizowanych jest w stanie ciężkim i wymaga intensywnej terapii.

Od początku marca w Czechach wykryto niemal 182 tysiące zakażeń koronawirusem (tyle samo co w trzy i pół raza ludniejszej Polsce). Ok. 75 tysięcy osób, u których wykryto zakażenie, wróciło już do zdrowia. Liczba aktywnych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Czechach to obecnie ponad 105 tysięcy.

Czechy są obecnie najciężej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem UE - świadczy o tym wskaźnik liczby wykrywanych zakażeń koronawirusem i liczby zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 14 dni. Pierwszy z tych wskaźników wynosi dla Czech ponad 800, drugi - 6,5.