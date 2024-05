Sondaż: Ostra ocena Zielonego Ładu i poparcie dla walki ze zmianami klimatu

Europejski Zielony Ład – poza kwestiami bezpieczeństwa – wyrasta na jeden z głównych tematów kampanii do europarlamentu. Przeciwko Zielonemu Ładowi są przede wszystkim PiS i Konfederacja. Politycy PiS na starcie kampanii do PE musieli nawet podpisać specjalne zobowiązanie dotyczące właśnie „obrony Polski” przed skutkami polityki klimatycznej UE.

Reklama

Jaki jest jednak obraz Zielonego Ładu wśród opinii publicznej? Nowe badania przeprowadzone przez IPSOS w kwietniu tego roku oraz pracownię Opinia24 (w lutym) dla organizacji More in Common Polska – których wyniki poznała „Rzeczpospolita” – pokazują jednak, że Polacy nadal chcą szybkiej i skutecznej walki ze zmianami klimatu mimo ponadpartyjnych zastrzeżeń dla samego Zielonego Ładu. – Polki i Polacy obiecują sobie po przyjaznej klimatowi polityce korzyści wykraczające poza sferę klimatu i środowiska. Upatrują w niej szanse na rozwój gospodarczy, obniżenie cen energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. To pokazuje, że mimo krytycznej oceny Europejskiego Zielonego Ładu rządzący nie powinni porzucać ambitnego kursu w polityce klimatycznej – mówi nam Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. Raport, w którym te badania zostały opublikowane, to „Polityka klimatyczna z ludzką twarzą. Oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji”.

Czytaj więcej Rolnictwo Farmerzy znad Wisły liczą pieniądze z dopłat i organizują protesty Do rolników od czasu wejścia Polski do UE napłynęło astronomiczne 78 mld euro ze Wspólnej Polityki Rolnej. Rzekę pieniędzy trzeba jednak przekierować z dopłat bezpośrednich na inwestycje.

Walka ze zmianami klimatu. Sondaż pokazuje, że czas działać

Swoiste dualne podejście do kwestii zmian klimatu pokazuje na przykład odpowiedź na pytanie dotyczące tego, jak szybko powinna się toczyć walka ze zmianami klimatu. 57 proc. badanych (badanie Opinia24 z lutego 2024, próba 2027, metoda CATI/CAWI) jest przekonanych o tym, że działania zapobiegające zmianom należy podjąć już teraz. 16 proc uważa, że na takie działania jest już za późno, a 14 proc. – że wciąż jest na nie czas. Co ciekawe, to, że walkę ze zmianami klimatu należy podjąć natychmiast, popiera 74 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej, ale i 51 proc. głosujących na PiS. To pokazuje, że kwestie klimatyczne wymykają się prostemu podziałowi partyjnemu.

Polacy są jednak podzielni, jeśli chodzi o sprawiedliwość społeczną w tym kontekście. 50 proc. uważa (również badanie Opinia24), że na polityce klimatycznej skorzysta ogół społeczeństwa, a dokładnie tyle samo – że skorzystają tylko najbogatsi. Co ciekawe, w badaniu z kwietnia (IPSOS, próba 1004 osób, metoda CATI/CAWI) 40 proc. chce zwiększenia wysiłków w sprawie przeciwdziałania zmian klimatycznym, 31 proc. chce utrzymania ich na aktualnym poziomie, a 21 proc. chce ich ograniczenia.