Sprzyja temu nie tylko ultraindywidualistyczne podejście do losu człowieka, ale także – niestety – polityka ciepłej wody w kranie. Taka polityka – a nie jest to zarzut wyłącznie wobec rządów w Polsce, lecz w całej Europie Zachodniej – sprzyja postawom roszczeniowym i eliminując z perspektywy kulturowej wspólnotę, zachęca do troski wyłącznie o siebie i najbliższych.

Powiedzmy jasno – dla polityków społeczeństwo zatomizowane i bierne, skupione wyłącznie na potrzebach materialnych, jest wygodne. Utrwala status quo, w którym dominują obecne elity polityczne. Nie wymaga wysiłku, ambitnych celów, całościowych wizji. Wystarczy wzrost gospodarczy, i to każdy wzrost gospodarczy, nawet bazujący na niemoralnych przesłankach, takich jak korzystanie z taniej energii rosyjskiej, współczesny kolonializm czy praca imigrantów na czarno.

Hymn na meczu

Dramat zaczyna się wtedy, gdy trzeba bronić państwa przed fizyczną zagładą, a praktyka polityczna z lewa i prawa oraz ze środka wyeliminowała więzi wspólnotowe, zastępując je plemiennymi wojenkami jako formą rozrywki zastępującej prawdziwy patriotyzm. Prawdziwy – a więc stawiający wspólnotę wyżej niż jakiekolwiek podziały, dopuszczający głębokie różnice, póki nie kwestionuje się dobra najważniejszego, czyli wspólnoty państwowej.

Nie jest to rzecz jasna wyłącznie kwestia polityki, ale bez decyzji politycznych w biernym i zatomizowanym społeczeństwie erozja wspólnoty jest nieunikniona. I proszę mi nie bajdurzyć, że to stan naturalny dla liberalnej demokracji. W Stanach Zjednoczonych każdy istotny mecz zaczyna się od hymnu, w przerwach meczów honorowani są weterani i wojskowi w służbie czynnej, gigantyczne pieniądze przeznaczane są na podniesienie statusu armii i przekonanie ludzi, że najskuteczniejsza i dostępna dla wszystkich ścieżka awansu społecznego to droga przez armię, od ułatwień przy zdobyciu wykształcenia aż po specjalny system ubezpieczenia i kredytów ułatwiających stabilizację finansową. Polityk amerykański, który nazwałby żołnierzy „watahą psów, śmieci po prostu”, byłby nie tylko skończony jako polityk, ale także objęty ostracyzmem społecznym

Ale stosunek do armii to tylko wierzchołek góry lodowej. Kultura amerykańska pełna jest sformułowań podkreślających wyjątkowość Ameryki. W efekcie wiele komercyjnych filmów ogląda się jak propaństwową propagandę, bo nawet jeśli krytykują jakieś aspekty, to w imię wspólnoty, której prawa są naruszane.

Media na początek

Tymczasem w Polsce XXI w. kultura jest zawsze na ostatnim miejscu, politycznie pogardzana i nieistotna – jak w rządach Donalda Tuska, lub sprowadzona do ordynarnej propagandy partyjnej – jak w rządach Jarosława Kaczyńskiego. Interesy państwa są rzeczą wstydliwą, załatwianą w zaciszu gabinetów, zgodnie z propagandową narracją obu stron plemiennego sporu, że wódz wie najlepiej. Obywatele powinni się zaś zająć swoimi problemami, sprawy ważne oddając pod opiekę wodza, którego działań nie wolno kwestionować, gdyż przybliża to tragedię, czyli zwycięstwo wrogiego plemienia. W efekcie Jarosław Kaczyński mógł swobodnie brać na listy bandytów, oszustów i złodziei, a Donald Tusk promować grilla i ciepłą wodę w kranie.