Estera Flieger: Czasowe zawieszenie prawa do azylu. Czy premier Donald Tusk pomógł Lewicy?

Czy wypowiedź premiera wpłynie na koalicję i sytuację Lewicy, która zajęła zdecydowane stanowisko? – Z jednej strony, słowa Donalda Tuska są Lewicy na rękę. Bo skupiając się na wypowiedzi o zawieszeniu prawa do azylu, może zamanifestować oburzenie i przywiązanie do wartości. W krótkiej perspektywie może zaistnieć i zaprezentować pakiet poglądów ważny dla części społeczeństwa. Ale moralne oburzenie nie zastąpi polityki migracyjnej. Długofalowo skupiając się wyłącznie na sygnalizowaniu cnoty Lewica abdykuje z możliwości kreowania politycznej rzeczywistości i nie oferuje żadnej alternatywy. Nawet jeśli urośnie w sondażach, to za chwilę emocje opadną. Większość Polaków domaga się kontroli i nie jest to wyraz ksenofobii. Ponadto dyskusja o redefinicji prawa do azylu i polityce migracyjnej toczy się w środowisku eksperckim – uważa Adam Traczyk.



Dr Anna Materska-Sosnowska widzi dla Lewicy jednak szansę: – Wbrew pozorom wypowiedź Donalda Tuska może być korzystna dla Lewicy: osoby, które nie zgadzają się ze słowami premiera, będą mieć większą motywację do tego, by oddać głos raczej na Lewicę, niż Polskę 2050. Jednocześnie Donald Tusk skutecznie odwrócił uwagę od konwencji PiS w Przysusze, rozumiem, że kampania prezydencka ruszyła.



„To może być komunikat skierowany do Białorus"

Pozostaje kwestia długofalowej perspektywy. – Polska z kraju emigranckiego przekształciła się w kraj imigrancki. To kolosalna zmiana, której społeczeństwo ma świadomość, ale jeszcze nie oswoiła. Badania More in Common pokazują, że emocją, która temu towarzyszy jest zaskoczenie. Polacy akceptują sąsiadów z Bliskiego Wschodu czy Ukrainy, ale jednocześnie potrzebują mieć pewność, że ktoś czuwa nad procesem migracji. To nie są emocje złe ani skrajnie prawicowe – wyjaśnia szef More in Common Polska.

Dr Anna Materska-Sosnowska: – Powstaje pytanie, na ile słowa Donalda Tuska były adresowane do wewnątrz, a na ile do zewnątrz. Utwardza się nie tylko polskie stanowisko, ale szerzej – całej Unii. To może być komunikat skierowany do Białorusi i kontynuacja polityki, której częścią były rozmowy z Chinami o ich wpływie na ograniczenie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.