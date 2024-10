Radykalna zapowiedź Tuska ws. migracji. Chodzi o prawo do azylu

Przemawiając podczas konwencji w Warszawie premier Donald Tusk zaznaczył, że "państwo musi odzyskać 100-proc. kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża".

Reklama

Dodał, że strategia migracyjna jest już przygotowana. Wyjaśnił, że będzie nosiła nazwę "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo". - Przedstawię ją teraz 15 października na posiedzeniu rządu - poinformował.

Czytaj więcej Polityka Tusk na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie: Przestrzegam, to dopiero początek Chcę dzisiaj dodać wam odwagi i otuchy, i przestrzec, że jesteśmy dopiero na początku drogi - mówił premier Donald Tusk do zebranych na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. - To dobry moment, by porównać osiem miesięcy naszych rządów z ośmioma latami rządów naszych poprzedników - mówił.

Donald Tusk: rząd nie będzie respektować europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski

Donald Tusk zapowiedział, że powiedział, że nowa strategia migracyjna będzie obejmować "czasowe zawieszenie terytorialne prawa do azylu". - My dobrze wiemy jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu – oświadczył.

Donald Tusk oświadczył, że rząd nie będzie „respektować i wdrażać europejskich pomysłów godzących w bezpieczeństwo Polski takich jak unijny pakt migracyjny”. Zapewnił, że nawet jeżeli "będzie dostawał po głowie", zamierza być absolutnie twardy i bezwzględny w prowadzeniu polityki migracyjnej. - Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo - oświadczył.