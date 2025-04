19 grudnia 2023 roku Sejm podjął uchwałę w sprawie „przywrócenia porządku prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”, a tego samego dnia ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał władze mediów, w tym TVP. Problem w tym, że w ówczesnym stanie prawnym kompetencje do odwoływania zarządów miała Rada Mediów Narodowych, obsadzona w większości przez PiS. Posłowie tej partii tłumnie udali się więc do siedzib TVP i PAP, twierdząc, że dokonują interwencji poselskiej.

I mogą za to ponieść odpowiedzialność karną. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Prokuratura Okręgowa w Warszawie 4 kwietnia wszczęła śledztwo w sprawie „działania w krótkich odstępach czasu od dnia 20 grudnia 2023 roku, nie później niż do końca grudnia 2023 roku (…) przy ul. Woronicza 17 i Pl. Powstańców Warszawy 7, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, na szkodę interesu publicznego poprzez przekroczenie uprawnień przez będących funkcjonariuszami publicznymi posłanki i posłów (…) polegające na wdarciu się do siedziby Telewizji Polskiej S.A. i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a następnie wbrew żądaniu osoby uprawnionej nieopuszczaniu tego miejsca, przekroczeniu dozwolonych granic interwencji poselskiej”.

Z zawiadomienia o wszczęciu śledztwa nie wynika, których posłów ma ono dotyczyć

Śledztwo ma być prowadzone w kierunku nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, zmuszania do określonego zachowania przy zastosowania groźby bezprawnej oraz zakłócenia miru domowego. W drugim wątku śledztwa prokuratura ma badać podobne zachowania posłów PiS, tyle że w budynku Polskiej Agencji Prasowej.

Których konkretnie posłów ma to dotyczyć? Nie wynika to z zawiadomienia o wszczęciu śledztwa, które prokuratura wysłała do zawiadamiającego, fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). – Jako głównych sprawców okupowania TVP, PAP i TAI wskażemy posłów Jacka Ozdobę, Pawła Szrota, Dariusza Mateckiego i Jarosława Kaczyńskiego – mówi nam fundator ośrodka Rafał Gaweł.