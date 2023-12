- Nasi przeciwnicy uważają, że dobry obywatel to obywatel źle poinformowany. (...) Zawsze traktowali to, że zwykli ludzie mają jakąś wiedzę na temat elit i ich przeszłości, jako coś skandalicznego, że tak być nie powinno. Człowiek zwykły nie powinien nic wiedzieć. My, tak jak w wielu demokracjach świata, uważamy odwrotnie. Powinni wszystko wiedzieć - kontynuował Kaczyński.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda komentuje uchwałę Sejmu ws. mediów publicznych. Wysłał pismo do marszałka Sejmu Prezydent Andrzej Duda wysłał we wtorek pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Prezydent zabrał głos w sprawie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. "Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - wskazuje Andrzej Duda.

- Dzisiaj jest także szerszy kontekst tej obrony. Obrona polskiej demokracji to jest także obrona polskiej niepodległości. Wiadomo co dzieje się w UE. Są plany plany niemiecko-francuskie, które zmierzają do tego, by Europę scentralizować, a państwa, szczególnie te, które mogą zagrażać tej dominacji, pozbawić niepodległości i to tak dalece, że trudno będzie mówić o istnieniu państwa - dodał.

Jarosław Kaczyński w siedzibie TVP. Mówi o „zadaniu” Donalda Tuska

- Donald Tusk przyjechał tu z pewnym zadaniem. Chodziło o nic innego, jak o przeprowadzenie tego projektu, o którym już mówiłem. Wie, że w zamian za to czekają go zaszczyty i wielka kariera. Nie wykonanie tego zadania to w gruncie rzeczy jego koniec jako polityka — powiedział prezes PiS.