Gdzie jest Marcin Romanowski? Bartłomiej Sienkiewicz: Zachowanie jak zwykłego bandyty

Sienkiewicz o zachowaniu Romanowskiego: Mamy do czynienia po prostu z ucieczką przestępcy

- W tym wypadku mamy do czynienia po prostu z ucieczką przestępcy (...). Rozmawiamy o kimś, kto na oczach milionów Polaków okradał ich z pieniędzy własnych, które były przeznaczone na pomoc najsłabszym. I ten człowiek był głową tego procederu - przekonywał Sienkiewicz. - Jeśli teraz uchyla się od odpowiedzialności, to to jest po prostu zachowanie jak zwykłego bandyty i mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy go, jak wraca do Polski tak, jak wracają złapani bandyci - dodał.

Pytany o działania policji w sprawie Romanowskiego i o to, czy politykowi PiS nie można było przykleić policyjnego „plastra”, europoseł ocenił, że służby zachowują się „praworządnie”. - To nie jest pierwszy przypadek człowieka, który jest podejrzany o coś (...), po czym ucieka (...) nie czekając na finał. Zgodnie z prawem nie można czegoś przyklejać. Na tym polega ta zmiana (władzy - red.), która się dokonała, że takich sztuczek się nie robi - mówił Sienkiewicz.

Kwestia rozliczenia PiS. Europoseł PO: Rozumiem zniecierpliwienie

W kontekście sprawy Marcina Romanowskiego europoseł partii Donalda Tuska był też w Polsat News pytany o tempo rozliczeń PiS, zapowiadanych przez Koalicję Obywatelską i inne partie tworzące obecną rządzącą większość. Sienkiewicz zastrzegł, że nie chce być recenzentem rządu, w którym zasiadał.

- To jest troszeczkę tak jak lot w samolocie, który jest pełen turbulencji czy zagrożeń i kapitanowi się w końcu udaje posadzić (maszynę - red.) bezpiecznie na pasie, i wtedy pasażerowie zwykle z ulgą, że wszystko się dobrze skończyło, biją mu brawo. Piętnaście minut później ci sami pasażerowie pytają się, dlaczego nie mają lotu zastępczego, dlaczego tak późno, z absolutnym pretensjami. Tak po prostu mamy - mówił.

- Absolutnie rozumiem ludzi, którzy są zniecierpliwieni, którzy chcą szybciej, mocniej, ale też jest jakieś ograniczenie i prawne, i instytucjonalne. Trzeba też brać pod uwagę, że z perspektywy rządzących to nie są operacje jak pstryknięcie palcem - zaznaczył.