Michał Szułdrzyński: Między plebanią a polityką

Fundusz Kościelny od początku przemian ustrojowych budził emocje. To wtedy bowiem podjęto decyzję, że będzie on finansowany z budżetu państwa, a nie z zysków, jakie PRL miał z nacjonalizacji kościelnych majątków. Rekordowa wysokość Funduszu Kościelnego to duże wyzwanie zarówno dla Kościoła, jak i dla polityków. Formalnie fundusz pokrywa składki ubezpieczenia społecznego osób duchownych (nie tylko katolickich, ale wszystkich legalnie zarejestrowanych w Polsce wyznań), które nie odprowadzają ich w inny sposób, np. pracując gdzieś na etacie (na uczelni, w szkole, katolickim wydawnictwie czy innym miejscu pracy). Dlatego podnoszenie przez państwo wynagrodzenia minimalnego sprawia, że rosną minimalne stawki składek. Wzrostu nie można więc rozpatrywać w kategoriach jakiejś szczególnej hojności rządów PiS wobec Kościoła. Choć i ona jest faktem.

I tu pojawia się pierwsze wyzwanie dla polskiego Kościoła. Delikatnie rzecz ujmując, nie ma on bowiem ostatnio dobrej passy. Sondaże zaufania pokazują głęboki kryzys, w jakim się ta instytucja znalazła po trzech dekadach funkcjonowania w dość cieplarnianych warunkach. Wszak po 1989 r. mimo werbalnych ataków żadna z koalicji rządowych, nawet SLD-owska, nie zrobiła jej poważniejszej krzywdy. Przeciwnicy Kościoła mogą argumentować, że wzrost nakładów na fundusz jest odwrotnie proporcjonalny do szacunku, jakim się on cieszy. Zresztą w ten ton uderzają nawet partie, które nie deklarują wprost niechęci wobec niego, ale proponują głębszy rozdział państwa i Kościoła. Chce tego Polska 2050 Szymona Hołowni, która wyciąga wnioski z szybkiej laicyzacji polskiej społeczeństwa i adresuje swoją ofertę programową do osób, dla których specjalny status instytucji katolickich w polskiej przestrzeni publicznej, mający swoje źródła w historii, wcale nie jest czymś oczywistym.