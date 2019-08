Szułdrzyński: Kuchciński - produkt systemu PiS Fotorzepa/ Jerzy Dudek

W skandalu z podniebnymi podróżami Marka Kuchcińskiego najważniejsze wcale nie jest to, czy i kiedy poda się on do dymisji, ani to, że przekształcił wojskowe gulfstreamy, casy i sokoły w taksówki wożące go do domu. Najważniejsze jest to, że Marek Kuchciński nigdy nie powinien był zostać marszałkiem Sejmu.