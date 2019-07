Michał Szułdrzyński: Łagodny jak prezes Jarosław Kaczyński

Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego zmniejszenia poziomu konfliktu nie jest wyłącznie wyborczym kłamstwem jak chce część komentatorów krytycznych wobec PiS. Choć rzeczywiście często na czas kampanii wyborczej ta partia porzucała radykalizm – jak to było w 2010 i '15 roku – by po nich przejść gwałtowną metamorfozę i docisnąć pedał gazu. Równocześnie polityka miłości, którą proponuje PiS nie jest też wyłącznie gestem dobrej woli i efektem jakiegoś cudownego nawrócenia.

I tu dochodzimy do drugiego powodu, dla którego łagodnienie PiS i ogłaszanie polityki miłości jest PiS na rękę. Wyborcy opozycji chcą głosować na nią raczej z niechęci do PiS niż z wielkiej miłości do Grzegorza Schetyny czy Włodzimierza Czarzastego. Obniżenie temperatury sporu ma więc być pułapką dla opozycji. No bo skoro PiS nagle okazuje się taki łagodny, miły, skoro nagle zaczyna szanować politycznych przeciwników, skoro karierę polityczną kończy Krystyna Pawłowicz i pewnie znów gdzieś zniknie na parę miesięcy Antoni Macierewicz, to może nie warto się fatygować i głosować. I motywacja anty-PiS dramatycznie zaczyna spadać.