Dlaczego Kaczyński gra na porozumienie

Są co najmniej trzy cele, które realizuje zapowiedź porozumienia, mającego - jak powiedział we wtorek lider PiS Jarosław Kaczyński - "zakończyć wojnę" na scenie politycznej.

Cel pierwszy jest związany jest z bezpośrednią taktyką kampanijną. Ta propozycja ułatwia utrzymanie politycznej inicjatywy. To do prezesa PiS odnosi się opozycja, to jego pomysł jest komentowany. Zwłaszcza, jeśli w najbliższym czasie Kaczyński będzie mówić o nim ponownie. PiS w tej kampanii stawia - podobnie jak przed wyborami do PE - na doktrynę "narzucania inicjatywy" na każdym kroku. Temu miała między innymi służyć prezentacja jedynek wcześniej niż opozycja, konwencja programowa w Katowicach itd. Wszędzie i na każdym kroku w kuluarach i oficjalnie, sztabowcy PiS i politycy tej partii podkreślają, że są o krok lub o dwa dalej niż opozycja. To taktyka przewidziana aż do wyborów.

To kolejny powód dla którego już w okolicy 23 lipca PiS chce zamknąć temat list wyborczych. Na każdym polu sztabowcy PiS stawiali sobie za cel wyprzedzanie opozycji. A zamknięcie tematu list wcześniej sprawi też, że trudny w każdej partii proces ich budowy (wiążący się z licznymi napięciami, sporami, intrygami itd.) zostanie w miarę szybko zakończony. W tym sensie propozycja Kaczyńskiego - nawet jeśli w tej chwili to tylko dwa zdania rzucone w w wywiadzie - służy ogólnej taktyce wyborczej PiS. PiS stara się realizować plan „narzucania tematów" praktycznie codziennie. Np. w środę PiS zaprezentowało krótki internetowy spot o niekonsekwencji opozycji, by w obiegu medialnym pojawiło się kolejne przesłanie.