Huragan Florence uderzył. "Osiem miesięcy deszczu w dwa dni"

Huragan Florence, który osłabł do huraganu pierwszej kategorii (w pięciostopniowej skali), uderzył w piątek w wybrzeże Karoliny Północnej i Południowej. Jako jedno z pierwszych częściowo zalane zostało miasteczko New Bern - informuje Reuters.

Huragan dotarł do brzegu ok. 7:15 czasu lokalnego w okolicach Wrightsville Beach, niedaleko Wilmington w Karolinie Północnej. Huraganowi towarzyszył wiatr o prędkości ok. 150 km na godzinę - podało Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Według gubernatora Karoliny Północnej Roya Coppera na terenie niemal całego stanu dojdzie do podtopień w wyniku przejścia huraganu.

#HurricaneFlorence has made landfall in North Carolina



This is why it's such a serious threat to life: https://t.co/B67Af9MZ0t pic.twitter.com/5T9wJEutt5 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 14, 2018

W piątek rano tylko w miasteczku Atlantic Beach w Karolinie Północnej spadło 76 cm deszczu.

Z kolei w New Bern władze poinformowały, że ok. 100 osób musiało zostać uratowanych przed wodą. Część miasta została zalana przez wodę. 150 osób z zalanych części miasta wciąż ma czekać na pomoc - służby mają dostać się do nich na pokładach łódek i pontonów.

Władze New Bern poinformowały uwięzionych przez wodę ludzi wpisem na Twitterze: "Przybędziemy po was". Władze zaleciły też, by szukać schronienia na najwyższych piętrach lub na strychach domów.

Jak dotąd nie ma informacji, by ktoś zginął lub został poważnie ranny w wyniku uderzenia huraganu w USA.

Brandon Locklear z Narodowej Służby Meteorologicznej spodziewa się, że w ciągu dwóch-trzech dni w wyniku nadejścia Florence na obszarach, nad którymi przejdzie huragan spadnie tyle wody ile normalnie w ciągu ośmiu miesięcy.

Obecnie ponad 485 tysięcy gospodarstw domowych oraz innych budynków zostało pozbawionych prądu w Karonie Północnej i Południowej. Łącznie prąd mogą stracić miliony osób, a przywracanie dopływu energii do niektórych miejsc może zająć kilka tygodni.

Szacuje się, że ok. 10 mln osób może ucierpieć w wyniku przejścia huraganu nad Karoliną Północną, Południową i Wirginią. Ponad milion osób zostało już ewakuowanych.