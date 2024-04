Tragedia na manewrach NATO w Polsce. Nie żyje żołnierz

Tragiczna seria. Wypadki żołnierzy na polskich poligonach

Śmierć hiszpańskiego kaprala na poligonie w Bemowie Piskim to kolejny w ostatnim czasie tragiczny wypadek podczas ćwiczeń żołnierzy w Polsce. Pod koniec marca podczas szkolenia górskiego w okolicy Niżnych Rys zginął żołnierz Wojsk Specjalnych. Dzień wcześniej na poligonie w miejscowości Solarnia (pow. lubliniecki, woj. śląskie) podczas ćwiczeń wysadzania trotylu zginęło dwóch saperów z 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego.

Kolejny wypadek miał miejsce 5 marca na poligonie w Drawsku Pomorskim. Do tragedii doszło, gdy bojowy wóz piechoty najechał na dwóch żołnierzy znajdujących się na tzw. pasie taktycznym. Jeden z żołnierzy poniósł śmierć na miejscu, drugi został śmigłowcem LPR przetransportowany do szpitala w Szczecinie, jednak lekarzom nie udało się go uratować.