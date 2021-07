Rząd zapowiada zmiany: nieszaszczepiony pracownik, to więcej praw dla pracodawców

Nowe przepisy mają bowiem przewidywać możliwość przesuwania niezaszczepionych pracowników tak, by oddzielić ich od zaszczepionych czy odsunąć od obsługi klientów. Może się więc okazać, że niezaszczepiony dostanie po kieszeni, gdy zostanie przesunięty na stanowisko z niższym wynagrodzeniem. A jeśli nie będzie dla niego odpowiedniego miejsca, pracodawca będzie nawet mógł go zwolnić z powodu niemożliwości zapewnienia pracy bez konieczności zwalniania innych zatrudnionych.

Propozycje zmian zbiegają się z wyhamowaniem akcji szczepienia Polaków. Do tej pory w pełni zaszepionych jest ponad 17 mln osób. Coraz trudniej znaleźć kolejnych chętnych. Przeniesienie na pracodawców ciężaru przymuszania niezdecydowanych do szczepień to sprytne posunięcie rządu. Pozwoli uniknąć władzy wprowadzania obostrzeń w przestrzeni publicznej, tak jak dzieje się to obecnie np. we Francji, przenosząc konflikt o szczepienia w relacje pracodawca–pracownik.