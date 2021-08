Jak rząd planuje zmotywować do szczepień - zmiany w traktowaniu pracowników

Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski

Wiele firm już teraz gromadzi informacje o szczepieniu, za zgodą pracowników, aby przygotować się do nadchodzącej kolejnej fali koronawirusa. Najważniejsze w nowych przepisach będzie to, czy przedsiębiorcy zyskają możliwość weryfikowania tych informacji w publicznych systemach. Bez tego nowe przepisy niewiele zmienią. Najważniejsza jest jednak kwestia, co pracodawcy będą mogli zrobić z taką informacją. Oczywiste jest to, że niezaszczepieni pracownicy będą mogli być przesunięci w inne miejsce pracy, tak by oddzielić ich od zaszczepionych czy od obsługi klientów. Może się okazać, że pracodawcy będą stosować restrykcje w stosunku do niezaszczepionych - np. zabronią im wstępu do kantyny i innych wspólnych przestrzeni. Jeśli brak szczepienia przełoży się na ograniczenie możliwości wykonywania obowiązków przez pracownika, to wydaje się, że możliwe jest nawet zwolnienie takiej osoby z pracy.