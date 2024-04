Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 12 ustawy, rejestr obejmuje datę utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego wraz z podaniem przyczyny. Zarówno prezydent Andrzej Duda, który złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją jej niektórych regulacji, jak i RPO Marcin Wiącek uważają, że ujawnienie w rejestrze informacji, które odnoszą się do danych dotyczących zdrowia, orzeczeń karnych czy dyscyplinarnych nieograniczonej liczbie osób, stanowi ograniczenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Wskazane regulacje stoją także w sprzeczności z przepisami rozporządzenia RODO.

István Tánczos, prezes Związku Pracodawców Stomatologii zaznacza, że ZPS nie aprobuje ujawniania wrażliwych danych w rejestrze zawodów medycznych. - Uważamy, że takie dane nie powinny być dostępne publicznie – zaznacza.

RPO wskazuje dodatkowo, że informacja o utracie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego powoduje pośrednio ujawnienie informacji o przyczynach takiej utraty. Te są bowiem wymienione w art. 10 ustawy (utrata albo ograniczenie zdolności do czynności prawnych; pozbawienie praw publicznych; prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, które jest karą za przewinienie zawodowe).

Przypomnijmy, że rejestr ma umożliwiać pracodawcom i pacjentom weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne. Prezes István Tánczos zauważa, że lepiej jest dla pracodawców, gdy wskutek tego przepisu wiedzą o utracie uprawnienia do wykonywania medycznego. I dodaje, że taki pracownik i tak musi spełnić określone wymogi, aby ponownie uzyskać uprawnienie.

Rejestracja możliwa od miesiąca, prawdopodobnie w tym czasie Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z udostępniania w jawnym rejestrze informacji o utracie uprawnień do wykonywania zawodu

Zdaniem Istvána Tánczosa z uwagi na to, że rejestracja w systemie jest możliwa dopiero od miesiąca, w tak krótkim okresie najprawdopodobniej nie doszło jeszcze do sytuacji, gdy osoba wpisana do rejestru utraciłaby prawo do wykonywania zawodu.

Także Bartosz Mikołajczyk sądzi, że wątpliwe jest, aby te dane wrażliwe były ujawnione w przypadku jakiejkolwiek osoby. - Jeżeli jednak otrzymamy jakiekolwiek zgłoszenia w tej sprawie, będziemy interweniować – podkreśla przedstawiciel opiekunów medycznych.