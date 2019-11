Polacy zadebiutują na mistrzostwach świata w MMA

Mistrzostwa świata amatorskiego MMA organizowane są od 2014 roku. W pierwszych trzech latach ich gospodarzem było Las Vegas, od 2017 roku jest nim Bahrajn. Do Manamy przyjedzie 452 zawodników z 51 krajów, w tym po raz pierwszy kadra Polski.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie działania powołanego do życia w marcu Stowarzyszenia MMA Polska - organizacji mającej dbać o wizerunek mieszanych sztuk walki i bezpieczeństwo rywalizacji, edukować młodzież, szkolić zawodników i trenerów. Stowarzyszenie dołączyło do międzynarodowej federacji (IMMAF), zrzeszającej organizacje zajmujące się amatorskim MMA z ponad 90 krajów na świecie.

Ambasadorami i jednocześnie honorowymi członkami stowarzyszenia zostali: Marcin Gortat, Mariusz Pudzianowski, Iwona Guzowska, Olivier Janiak i Kuba Wojewódzki. Działacze zamierzają promować MMA jako sport dla każdego. Tworzą podwaliny pod Polski Związek MMA, współpracują z Ministerstwem Sportu, chcą, by MMA zostało włączone na listę dyscyplin uznawanych przez władze państwowe. Sukces na mistrzostwach świata w Bahrajnie z pewnością by w tym pomógł.

- Stowarzyszenie nie chciało być jedynie organizacją chwalącą się osiągnięciami zawodników, którzy na własną rękę i za własne pieniądze wyruszają zdobywać medale. Pozyskaliśmy sponsorów, dzięki którym średnie dofinansowanie w przeliczeniu na każdego reprezentanta wyniosło 75 procent. Każdy zawodnik ma zatem zagwarantowaną podróż, ubezpieczenie, wpisowe, profesjonalną odzież, itp. - opowiada Martin Lewandowski, prezes Stowarzyszenia MMA Polska, założyciel i współwłaściciel federacji KSW.

Wsparcie finansowe jest bardzo ważne, bo większość reprezentantów to studenci, łączący naukę z pracą i treningami. - Wychodzę z domu o szóstej rano, wracam o 23. Ale całe szczęście mam wokół siebie ludzi, którzy rozumieją moją pasję i pomagają mi w jej realizacji. Zresztą każdy z nas ma podobną sytuację - mówi Magdalena Czaban, 20-letnia studentka AWF z Krakowa, mistrzyni Europy w wadze atomowej (poniżej 48 kg). - Wyjazd do Bahrajnu to dla nas nagroda. Tak też do tego podchodzę. Jadę po doświadczenie, chcę się tam dobrze bawić, a jeśli przy okazji uda się jeszcze przywieźć złoty medal, będzie wspaniale.

Jej koleżanka Klaudia Syguła (waga piórkowa – 65,8 kg) studiuje ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim. - Choć większość życia spędziłam na macie, nie czułam, że to droga, którą chcę podążać. Kiedy jednak przyszły sukcesy, możliwość trenowania z tak doświadczonymi zawodniczkami jak Karolina Kowalkiewicz, zaczęłam się przekonywać, że obrałam właściwy kierunek. Start na MŚ to dodatkowy bodziec, by jeszcze ciężej pracować - przyznaje Syguła. - MMA to sport bardzo wymagający, kształtuje charakter, uczy mobilizacji, organizacji czasu. Fajna lekcja życia. Mam nadzieję, że ten pierwszy egzamin w Bahrajnie zdam na szóstkę, ale specjalnie się nie nastawiam.

Błażej Romanowski (waga ciężka - 120,2 kg), student prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak dyplomatyczny w wypowiedziach nie jest. Mówi wprost: do Manamy jadę po złoto. Jego bilans - 16 zwycięstw i tylko jedna porażka - pozwala wierzyć, że słów na wiatr nie rzuca. Tak jak Eryk Walecki (waga lekka - 70,3 kg), student Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, mistrz Europy z 2018 roku.

Szymon Roicki (waga średnia - 83,9 kg) studia ma już za sobą, ale swoją przyszłość związał ze szkołą. Absolwent AWF w Olsztynie jest nauczycielem w podstawówce. - Cieszę się, że trafiłem do miejsca, w którym akceptuje się moją pasję i nie robi problemów, by zwolnić mnie na zawody. Miłością do sportów walki próbuję zarazić swoich wychowanków. Niektóre dzieci unikają wf, może nie wszystkie mnie uwielbiają, ale staram się, by jak najwięcej wyniosły z moich lekcji - podkreśla Roicki.

Do Manamy polecieli też Paulina Giemza (waga musza - 56,7 kg) i Emil Piątek (waga lekka - 70,3 kg), brązowy medalista mistrzostw Europy, mieszkający na co dzień w Dublinie. Część z naszych reprezentantów myśli już o przejściu na zawodowstwo. W Bahrajnie opiekować się nimi będzie dwóch świetnych trenerów: Kamil Zawarski, szkoleniowiec m.in. Magdaleny Czaban, i Michał Mankiewicz.