Może ruszyć budowa muzeum na Westerplatte

W pierwszym etapie inwestycja obejmie teren działki „25/2 obr. 062 Gdańsk", decyzji wojewody nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie uprawnione do realizacji kolejnych prac przygotowawczych i inwestycyjnych na terenie pola bitwy na Westerplatte.

Dyrekcja Muzeum II Wojny światowej w wydanym komunikacie podkreśla, że niezbędne jest „udokumentowanie metodami archeologicznymi stanu zachowania Placówki „Fort", całości reliktów willi oficerskiej, wartowni nr 5 czy magazynów amunicyjnych" do opracowania koncepcji ich trwałego zabezpieczenia i „wyeksponowania w ramach rewaloryzacji pola bitwy na Westerplatte". Historycy wskazują, że w okolicy placówki „Fort" we wrześniu 1939 r. został pochowany jeden z poległych obrońców Westerplatte – legionista Mieczysław Krzak. „Odnalezienie zapomnianej mogiły polskiego żołnierza oraz potwierdzenie jego tożsamości będzie dopełnieniem działań muzeum zmierzających do godnego pochówku wszystkich poległych Obrońców Westerplatte" – podało Muzeum II Wojny Światowej.