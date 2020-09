Listy królewskie wrócą do Polski

Udało się to w przypadku kilku listów królewskich (każdy został sprzedany za ok. tysiąc dolarów). Kupiła je prof. Krystyna Piórkowska, badaczka zbrodni katyńskiej (autorka książki „Anglojęzyczni świadkowie Katynia. Najnowsze badania”). Niestety, najciekawsza pozycja – sygnowana przez Tadeusza Kościuszkę nominacja Aleksandra Ziębińskiego na generała (datowana na 15.06.1794 r.) – została zakupiona przez innego kolekcjonera za 17,5 tys. dolarów.

Do Biblioteki Narodowej trafią: przywilej króla Augusta II dany Leonardowi Szwykowskiemu, staroście oniskiemu (Warszawa, 3.03.1720 r.); list przedsejmikowy króla Augusta II do Łukasza Antoniego Aleksandrowicza, chorążego powiatu lidzkiego (Warszawa 23.07.1722 r.); przywilej króla Augusta II dla Adalberta Stanisława Chrościńskiego, sekretarza królewskiego (Kraków 4.10.1697 r.); konsens króla Augusta II dany Hrehoremu Józefowi Kotowiczowi, chorążemu grodzieńskiemu, na cesję nadanych mu polskich dóbr Ostrówek i Słojka w leśnictwie sokólskim; przywilej króla Augusta II dla Hrehorego Józefa Kotowicza na wieś Ostrówkę po śmierci Jana Kotowicza, podstarościego grodzieńskiego; list Fryderyka Augusta, księcia warszawskiego, w sprawie zwolnienia ze służby pułkownika 7. regimentu piechoty Skórzewskiego i zastąpienia go na dowództwie pułkownikiem Zielińskim (27.05.1808 r.); list w języku francuskim króla Augusta III do marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego (Lipsk 29.10.1743 r.).