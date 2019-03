Szwecja: Dwóch weteranów Waffen-SS z emeryturą z Niemiec

Po ujawnieniu, że 15 osób mieszkających w Szwecji pobiera, wypłacaną z tytułu udziału w walkach po stronie niemieckiej w czasie II wojny światowej, emeryturę z Niemiec, władze w Berlinie zapewniały, że żadna z tych osób nie była żołnierzem Waffen-SS - zbrojnych oddziałów niemieckiej SS. Szwedzki dziennik "Dagens Nyheter" twierdzi jednak, że w rzeczywistości dwóch beneficjentów niemieckich emerytur ze Szwecji służyło w Waffen-SS.

"Dagens Nyheter" podkreśla, że nie wiadomo jaką dokładnie rolę w Waffen-SS odgrywali dwaj mieszkańcy Szwecji pobierający emerytury z Niemiec za służbę w czasie II wojnie światowej w niemieckich siłach zbrojnych. Nie wiadomo też, czy do Waffen-SS wstąpili na ochotnika.

Dziennik "Dagens Nyheter" jako pierwszy napisał, że 15 mieszkańców Szwecji, w wieku od 82 do 101 lat, otrzymuje z Niemiec wojenną emeryturę w wysokości od 140 do 950 euro miesięcznie. Sześć z tych osób to obywatele Szwecji, a trzy - wdowy po żołnierzach niemieckich sił zbrojnych.

W czasie II wojny światowej Szwecja zachowała neutralność. Jednak ok. 200 ochotników ze Szwecji dołączyło do niemieckich sił zbrojnych. 100 z nich brało udział w walkach na frontach wojny.

Z danych niemieckiego Ministerstwa Pracy wynika, że w lutym 2033 osób na całym świecie pobierało świadczenia za udział w walkach II wojny światowej w niemieckich siłach zbrojnych. Zgodnie z przepisami z 1951 roku świadczenia takie należą się osobom, które mają problemy zdrowotne w związku ze służbą w niemieckiej armii lub inną służbą dla Niemiec, albo z internowaniem z powodu ich niemieckiego obywatelstwa lub pochodzenia etnicznego w czasie II wojny światowej.

Najwięcej osób pobierających takie świadczenia - 573 - mieszka w Polsce. W Austrii jest 101 takich osób, w Słowenii - 184, a w Chorwacji - 71. 250 beneficjentów takich świadczeń mieszka w USA, a 121 - w Kanadzie.