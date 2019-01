"Ostateczne rozwiązanie" czekało Żydów w USA i Kanadzie

Federalna Biblioteka i Archiwum Kanady stała się posiadaczką książki będącej własnością Adolfa Hitlera, która rzuca światło na jego plany wobec Żydów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Książka zatytułowana "Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada" (Statystyki, prasa i organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) zawiera szczegółowe informacje na temat żydowskiej populacji w dużych miastach, takich jak Nowy Jork i Montreal, ale także o małych społecznościach żydowskich w całej Ameryce Północnej.

Dane te opracował w 1944 roku nazistowski badacz Heinz Kloss, który mieszkał w USA w latach 1936-37 i prowadził badania nad kanadyjskimi i amerykańskimi Żydami, wspierane przez sympatyków nazizmu z tych krajów.

Książka znalazła się w ogromnej, liczącej od 6 do 16 tysięcy tomów - badacze nie są zgodni co do tej liczby - bibliotece Hitlera. Była częścią poufnego zbioru, przeznaczonego tylko do użytku służbowego.

- Ten nieoceniony raport stanowi udokumentowane potwierdzenie lęków tak dotkliwie wyrażanych przez tylu kanadyjskich Żydów podczas II wojny światowej: że naziści wylądują na naszych brzegach i unicestwią Żydów - mówi Rebecca Margolis, szefowa kanadyjskiego stowarzyszenia badaczy historii Żydów kanadyjskich.

I dodaje, że chociaż te obawy mogły wydawać się bezpodstawne, biorąc pod uwagę geograficzny dystans nazistowskiej Europy do Kanady, ten podręcznik oferujący szczegółowe statystyki dotyczące ludności żydowskiej w Ameryce Północnej podkreśla koszmarny potencjał.

Raport Klossa był niegdyś własnością osoby ocalałej z Holokaustu, a później trafił do handlarza judaikami.

Choć handel nazistowskimi artefaktami wciąż budzi kontrowersje, szefowie Biblioteki i Archiwum Kanady nie mieli wątpliwości: lepiej, by raport Klossa znalazł się w instytucji umożliwiającej badania i odegrać rolę w zapewnieniu pamięci o Holokauście, niż miałby trafić w ręce ludzi o nazistowskich poglądach.