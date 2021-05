Numer PKD nie może decydować o wsparciu w pandemii. Rzecznik przedsiębiorców do premiera: trzeba pilnie zmienić przepisy

W piśmie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Adam Abramowicz postulował, by przedsiębiorcy mogli wykazać faktyczny charakter prowadzonej działalności w inny sposób, niż poprzez odwołanie się do rejestru REGON. Rzecznik podnosił, że słuszność jego stanowiska potwierdza orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W uzasadnieniu do wyroku uchylającego decyzję o odmowie przyznania świadczenia, WSA stwierdził, że językowy rezultat wykładni przedmiotowych przepisów prowadzi do wypaczenia celów ustawy, jakimi było przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. "Z uwagi na ten cel, organy powinny dążyć do udzielenia pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście, a nie tylko formalnie spełniają kryteria do uzyskania wsparcia." - wskazał WSA.