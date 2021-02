Wsparcie w pandemii tylko dla wybranych branż

Dobra informacja dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od przynależności do określonej branży, to wydłużenie terminów na wnioskowanie o dopłaty do wynagrodzeń pracowników udzielanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń do 10 czerwca 2021 r., a dofinansowanie może być udzielane do 30 czerwca 2021 r. Na inne rozwiązania mogą liczyć już tylko wybrani.

