Rusza nowa tura wakacji kredytowych. Tylko dla niektórych

Na początku grudnia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego postanowił reaktywować wytyczne dotyczące moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19. Poprzednie wakacje kredytowe obowiązywały do 30 września, ale druga skala pandemii zaskoczyła nadzorców.

Nie jest to automatyczne, niezbędne było podjęcie decyzji na poziomie banków i 17 grudnia polski sektor podjął decyzję o wznowieniu moratorium. Jednak nowe, bankowe pozaustawowe moratoria kredytowe oferowane będą wyłącznie przedsiębiorcom, nie będą dostępne dla klientów indywidualnych (ci mają do dyspozycji ustawowe wakacje kredytowe, ale tu warunkiem jest utrata pracy lub głównego źródła dochodu). Odroczenie spłat kredytu wynosić będzie maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium), lub maksymalnie 6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego moratorium pozaustawowego. Wnioski można składać do 31 marca 2021 r., moratorium ma obowiązywać od 18 stycznia.