Zakład o Oscary. „Boże Ciało” bez szans?

W przypadku kategorii najlepszy aktor bukmacherzy STS typują, że statuetka trafi do Joaquina Phoenixa za rolę w Jokerze (kurs 1,02). Adam Driver (Historia małżeńska) z kursem 10,00 według analityków STS jest drugi w kolejności do otrzymania Oscara w tej kategorii. Każdy, kto trafnie obstawi 100 zł na jego zwycięstwo, wygra jedynie 880 zł. Leonardo DiCaprio („Pewnego razu w Hollywood”) zajmuje trzecią lokatę – kurs 35,00. Stawkę zamykają Antonio Banderas („Ból i blask”) z kursem 50,00 oraz Jonathan Pryce („Dwóch papieży”) z kursem 65,00. Prawidłowe wskazanie ich jako zwycięzców będzie oznaczać wygraną w wysokości odpowiednio – 3960 zł oraz 5148 zł.

W najważniejszej kategorii, Oscara za najlepszy film, w ocenie bukmacherów STS, otrzyma „1917” – kurs „1,35”. Na drugim miejscu znajduje się „Parasite” – kurs 4,50, podium zamyka „Pewnego razu w Hollywood” – kurs 8,00.

Najlepszym reżyserem Amerykańska Akademia Filmowa ogłosi zdaniem STS Sama Mendesa („1917”) – kurs 1,10.

Nieco inaczej kursy wyglądają w przypadku innego bukmachera – firmy BETFAN. Także tu „Boże Ciało” plasuje się na ostatnim miejscu w wyścigu po Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny (1,5 proc. szans). I jeśli polska produkcja sprawi niespodziankę i zgarnie statuetkę, będzie to oznaczać wysoką wygraną dla graczy, bo kurs na ten zakład wynosi 60. Oznacza to, że za każde postawione 10 zł na polski film można wygrać aż 528 zł, jeśli zdobędzie on Oscara. Oprócz typowanego na zwycięzcę „Parasite” (88 proc. szans) do walki w tej kategorii stają też „Ból i blask” z 4 proc. szans na wygraną, a także „Nędznicy” – 3,5 proc. i „Kraina Miodu” – 3 proc. szans.

W najważniejszej kategorii - najlepszy film - faworytem jest brytyjsko-amerykański obraz „1917”, 60,5 proc. szans i to właśnie on zgarnie najwięcej statuetek – 55 proc. szans. Jednak duże szanse na statuetkę tu również ma „Parasite” – 17,5 proc. oraz „Pewnego razu w… Hollywood” – 9 proc. W takiej samej kolejności BETFAN ocenia te filmy w kontekście reżyserii. W kategorii najlepszy reżyser najwyższe prawdopodobieństwo na wygraną ma Sam Mendes za „1917” – 73,5 proc. szans. Dalej plasuje się Bong Joon-ho za „Parasite” – 18 proc. i Quentin Tarantino za „Pewnego razu w… Hollywood” – 5 proc.

Joaquin Phoenix, który wciela się w rolę głównego bohatera w filmie „Joker”, to według BETFAN zdecydowany lider w wyścigu po statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (85 proc. szans). Najlepszą aktorką pierwszoplanową zostanie zaś Renée Zellweger grająca Judy Garland (82 proc. szans). Większych wątpliwości bukmacher nie ma też jeśli chodzi o Oscary za role drugoplanowe. Statuetki te trafią z największym prawdopodobieństwem do Brada Pitta – 83 proc. szans i do Laury Dern z „Historii małżeńskiej” – 81 proc.

Analitycy BETFAN przewidują ponadto, że Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany zdobędzie film „Jojo Rabit” – 51 proc. szans, a za najlepszy scenariusz oryginalny „Parasite” – 50 proc.. Głównymi rywalami dla tych produkcji są odpowiednio „Małe kobietki” – 33 proc. i „Pewnego razu… w Hollywood” – 35 proc. szans.

Co ciekawe, prawdopodobieństwo, że Brad Pitt oświadczy się Jennifer Aniston podczas gali oscarowej, wynosi według BETFAN 4 proc.