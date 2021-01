Vega traci samochód tuż przed premierą. Zbieg okoliczności?

Reżyser filmu, który może wstrząsnąć sceną polityczną , stracił luksusowe Lamborghini Aventador warte ok. 2,5 mln zł. Sprowadzone z USA zostało zwolnione z cła, choć nie powinno, bo jego dokumenty miały zostać sfałszowane. Patryk Vega z domniemanym nadużyciem nie miał nic wspólnego – samochód jedynie użytkował – ale to w niego uderzyła akcja skarbówki i spadło odium sprawy.

Jaka jest wersja prokuratury?

Samochód został sprowadzony z USA do Polski w maju 2019 r. – wtedy został zgłoszony w agencji celnej w Gdyni jako mienie przesiedleńcze „obywatelki USA". Auto całkowicie zwolniono z cła i podatku, bo uznano, że spełnia wymogi dotyczące mienia przesiedleńczego. Do zgłoszenia celnego przedstawiono m.in. kserokopię dokumentu – tytułu własności auta, z którego wynikało, że zostało kupione 31 sierpnia 2018 r. Jednak – jak ustalili śledczy – dokument ten został podrobiony „w zakresie rzeczywistej daty jego sporządzenia, jak i daty zakupu pojazdu". Faktycznie samochód został kupiony dopiero 21 stycznia 2019 r., co oznacza, że nie powinien być zwolniony z cła i podatku. – Uszczuplenie tych należności przekroczyło 700 tys. zł – podaje prok. Wawryniuk.