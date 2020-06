VIP-y w „Pętli” seksafery

W zwiastunie nowego filmu Patryka Vegi możemy zobaczyć w głównej roli policjanta - Daniela Ś. (co ciekawe Vega podaje jego pełne i prawdziwe dane), który szefuje biznesowi w agencji braci R. Zarzuty są bardzo mocne. Pada między innymi zdanie wypowiadane przez dziennikarkę, która odpytuje księdza. „Czy policjant Daniel Ś. szantażował księdza sekstaśmą”? I inne, że „policjant wszedł w kontakt ze służbami specjalnymi obcego kraju”.

Wiadomo jednak, że seksbiznes braci R. był pod wpływową ochroną wysoko postawionych funkcjonariuszy CBŚ – tych samych, którzy rozbijali inne agencje w regionie – m.in. Daniela Ś. (dziś detektywa) i Ryszarda J. W rewanżu za parasol ochronny nad seksbiznesem braci R., policjanci (dziś już byli) mieli korzystać za darmo z usług prostytutek, drinków i noclegów - za co mają prokuratorskie zarzuty. Ukraińcy mający trudnić się sutenerstwem zostali skazani na zaledwie rok więzienia.

Istnienie sekstaśm rozgrzewa do dziś opinię publiczną. Prokuratura zapewnia jednak, że w prowadzonym przez nią śledztwie, które wszczęto dzięki zeznaniom Dawida Kosteckiego (boksera i sutenera, który w ubiegłym roku popełnił samobójstwo w celi), nie znaleziono żadnych urządzeń nagrywających, kamer ani plików z filmami.

Skala ma być szokująca – według nieoficjalnych informacji jest 4 tys. nagrań na których utrwalono wizyty w agencjach towarzyskich m.in. polityków, wiceministra obrony, arcybiskupa i szefa jednej z komend policji. Wojciech J. twierdził, że taśmy są zdeponowane na Ukrainie i mogą służyć do szantażu - sam miał zdobyć jedno z takich nagrań, z wysokiej rangi politykiem PiS-u i zdeponować je w sejfie w CBA, skąd - rzekomo zniknęło.

Vega: Mam taśmy i pokażę prawdę

Nikt przede mną nie dotarł do ludzi, którzy bezpośrednio za tym stoją - mówi "Rzeczpospolitej Patryk Vega, reżyser filmu 'Pętla".

Czy nie obawia się Pan pozwów ze strony Daniela Ś., którego wymienia Pan w tekście z imienia i nazwiska i stawia mu bardzo ciężkie zarzuty m.in. tego że to on stał za seksbiznesem braci R., że miał szantażował ludzi (m.in. księdza) sekstaśmami? Czy jest to wiedza pochodząca od R., z którymi miał Pan kontakt?

Film jest oparty na faktach, a prawda boli, więc po jego premierze należy spodziewać się pozwów. Jestem przygotowany na ewentualne procesy, ponieważ wszedłem w posiadanie licznych materiałów, a film został stworzony w oparciu o wnikliwą dokumentację. Informacje zdobyłem od wszystkich głównych uczestników seksafery, w tym również od policjanta Daniela Śnieżka oraz Alexa i Żeni - braci Ukraińców, którzy są właścicielami nocnych klubów.

Czy Pana film ujawni wiedzę dotychczas nieznaną opinii publicznej? A jeśli tak - co? - czy pisząc scenariusz rozmawiał pan z braćmi R., Danielem Ś.? Jaki był ich stosunek do tej produkcji?

Czytałem publikacje prasowe w odniesieniu do Afery podkarpackiej i w mojej ocenie nikt przede mną nie dotarł do ludzi, którzy bezpośrednio za tym stoją. Film ukazuje genezę, przebieg i konsekwencje seksafery. Widzowie poznają wiele nie poruszanych dotąd aspektów, jak choćby ten ukazujący udział rosyjskich służb. Premierę filmu "Pętla" poprzedzi publikacja kilku godzin wywiadów, które nakręciłem z wieloma uczestnikami seksafery. Historię zdokumentowałem od strony policji, służb, świata przestępczego, właścicieli klubów i dziewczyn, które w nich pracowały. Jestem również w posiadaniu ogromnej ilości niepublikowanych materiałów audio-video. Dla uniknięcia wątpliwości: również tych, na których ludzie uprawiają seks.

Na kiedy planuje pan premierę? Czy będzie to po wyborach?

Chciałbym, aby premiera filmu "Pętla" towarzyszyła ponownemu otwarciu kin w Polsce. Uważam, że to na tyle mocna historia, że ma szansę przyciągnąć spragnionych emocji widzów przed ekrany kin. Nie ma jasności, kiedy otworzą się kina. Jesteśmy w trakcie rozmów.

- rozmawiały Izabela Kacprzak i Grażyna Zawadka