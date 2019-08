Skarga do RPD ws. seksualizacji dzieci na festiwalu TVP Adobe Stock/Tweeter

Oburzający i demoralizujący incydent zagrażający prawidłowemu rozwojowi i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży - tak występ wokalisty zespołu "Weekend" opisała na Twitterze działaczka społeczna Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, do niedawna polityk partii Razem. Z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka oraz do Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.