Gotówka w pokoju: Michał Cieślak bez mistrzowskiego pasa

Kinszasa to nie jest miejsce przyjazne dla zagranicznych bokserów. 30-letni Cieślak wiedział jednak, na co się pisze, miał świadomość, że gospodarze zrobią wszystko, by mieć pierwszego zawodowego mistrza świata. Miał nim zostać starszy o dwa lata od Polaka Ilunga Makabu.

Ostateczna punktacja: 114:112, 115:111, 116:111 dla Ilungi Makabu , nie oddaje dramatyzmu tego pojedynku. Szczególnie dla Cieślaka. Musiał on przecież wiedzieć, że jego honorarium organizatorzy dostarczyli dopiero kilka godzin przed pierwszym gongiem. Przynieśli do pokoju w gotówce, informując, że nie można jej zgodnie z prawem wywieźć. Polskich promotorów też nie było przy ringu. W dziwnych okolicznościach opuścili Kinszasę przed rozpoczęciem pojedynku.

Tym bardziej trzeba cenić to, co Cieślak pokazał. Ma wszystko, by niedługo być mistrzem wagi junior ciężkiej: charakter wojownika, umiejętności i znakomite warunki fizyczne. Brakuje mu tylko doświadczenia i wysokiej klasy sparingpartnerów. Ale walki jak ta w Afryce to nie jest dobry pomysł. Kontrakt, bilety na samolot i wizy organizatorzy przysłali w ostatniej chwili. Michał Cieślak może być światowej klasy bokserem, ale tylko wtedy, gdy ci, którzy prowadzą jego karierę, też wejdą na taki poziom. Rewanż z Makabu w Polsce byłby znakomitym pomysłem, ale czy to realne. Kto za to zapłaci, kto podejmie się organizacji? Przed własną publicznością faworytem byłby Cieślak, Makabu o tym wie, dlatego rewanż jest mało prawdopodobny. Jest też inny problem: tak groźnego Cieślaka rywale po prostu będą unikać, sztuka bokserskiej dyplomacji może się okazać bardzo potrzebna.