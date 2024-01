Znany polski bokser przyłapany na dopingu. Jest wieloletnia dyskwalifikacja

Przed niespełna rokiem, 21 stycznia 2023 r., Krzysztof Głowacki w hali AO Arena w Manchesterze walczył z Brytyjczykiem Richardem Riakporhem. Polak przegrał starcie w czwartej rundzie przez techniczny nokaut, dla Brytyjczyka była to szesnasta z rzędu wygrana walka.

Reklama

UKAD: Ślady boldenonu w próbce pobranej od Krzysztofa Głowackiego

We wtorek brytyjska organizacja antydopingowa UKAD podała, że po walce z Riakporhem od Głowackiego pobrano próbkę moczu, w której wykryto ślady boldenonu. Boldenon to substancja, która w 2023 r. znajdowała się na liście środków zakazanych Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) jako steroid anaboliczno-androgenny. Boldenon to steryd, który ma zwiększać siłę i masę mięśniową. Używanie boldenonu zostało przez WADA zakazane w każdym czasie (podczas zawodów i poza nimi).

W komunikacie UKAD czytamy, że organizacja ta w kwietniu poinformowała Krzysztofa Głowackiego o tym, że mógł naruszyć przepisy. Polski bokser został tymczasowo zawieszony.

"W sporcie nie ma miejsca na sterydy"

W czerwcu brytyjska organizacja zarzuciła Głowackiemu naruszenie przepisów antydopingowych, Polak - jak podał UKAD - zaprzeczył zarzutom. "Sprawa pana Głowackiego została rozpatrzona przez niezależny Krajowy Panel Antydopingowy (NADP) 31 października 2023 r. NADP wydał decyzję 21 listopada 2023 r., w której nałożył czteroletni okres karencji" - czytamy w komunikacie. Według UKAD, w przypadku Krzysztofa Głowackiego dyskwalifikacja obowiązuje od 6 kwietnia 2023 do końca 5 kwietnia 2027 r.