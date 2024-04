Czy rodzina musi zapłacić za nas PIT? Oto, co mówią na temat przepisy

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 31 § 2 oraz art. 34 k.r.o.. Natomiast o tym co obejmuje majątek osobisty stanowi art. 33 k.r.o. Ponadto rozszerzono majątek wspólny o środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także o kwoty składek zaewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Także z majątku wspólnego

Konsekwencją rozciągnięcia odpowiedzialności podatnika na majątek wspólny jego oraz majątek małżonka jest również odpowiedzialność tego małżonka. Odpowiedzialność tę należy rozumieć jako dopuszczalność stosowania przewidzianych prawem środków przymusu zmierzających do wyegzekwowania podatków również z tego majątku, który stanowi majątek wspólny małżonków.

Solidarną odpowiedzialność małżonka wyłącza:

zawarcie umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej,

zniesienie wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu,

ustanie wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka,

uprawomocnienie się orzeczenia sądu o separacji (art. 29 § 2 OP).

Należy zaznaczyć, że w przypadku powstania przymusowego ustroju majątkowego małżonków, a także w przypadku orzeczenia separacji, nie jest możliwe ustanowienie wspólności majątkowej małżeńskiej w drodze umowy, chyba że uchylono ubezwłasnowolnienie albo umorzono, ukończono lub uchylono postępowanie upadłościowe albo zniesiono separację.