Zmiany w obostrzeniach od 23 lutego. Przepisy znów ogłoszono w ostatniej chwili

Doprecyzowano również zasady działania kasyn i salonów z automatami do gier. Do końca lutego w obiektach tych może znajdować się maksymalnie 1 osoba na 15 mkw. powierzchni dostępnej dla klientów. Klienci muszą zachowywać półtorametrowy dystans. Przed wejściem do kasyna ma być umieszczona informacja o limicie osób, obsługa ma pilnować, by jego przestrzegania. W kasynach i salonach z automatami nie będzie też można spożywać napojów ani posiłków.