Plan dla serca Europy jeszcze w tym roku

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Co roku zabijają 1,7 mln osób, powodują niepełnosprawność, absencje w pracy i prowadzą do przedwczesnych emerytur. Odbijają się też na gospodarce – koszty leczenia i utraty produktywności w związku chorobami serca przekraczają 282 mld euro rocznie. Komisja Europejska chce odwrócić te statystyki, tworząc plan działania w obszarze zdrowia sercowo-naczyniowego, na wzór Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Zdrowie serca jako inwestycja w przyszłość

Jak wskazuje Komisja Europejska, głównym celem Europejskiego Planu Zdrowia Sercowo-Naczyniowego jest wsparcie krajów UE w skuteczniejszej profilaktyce chorób układu krążenia i ograniczeniu przedwczesnych zgonów wśród osób narażonych na czynniki ryzyka, takie jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie. Podobnie jak w przypadku Planu Walki z Rakiem, działania obejmą:

• rozwój profilaktyki i badań przesiewowych,

• wdrożenie nowych technologii, sztucznej inteligencji i narzędzi cyfrowych,

• walkę z nierównościami zdrowotnymi między regionami i grupami społecznymi,