Plan dla serca Europy jeszcze w tym roku

Do końca roku Komisja Europejska ma przedstawić pierwszy Europejski Plan Zdrowia Sercowo-Naczyniowego.

Publikacja: 05.11.2025 16:40

Plan dla serca Europy jeszcze w tym roku

Foto: Adobe Stock

Zuzanna Świerczek

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Unii Europejskiej. Co roku zabijają 1,7 mln osób, powodują niepełnosprawność, absencje w pracy i prowadzą do przedwczesnych emerytur. Odbijają się też na gospodarce – koszty leczenia i utraty produktywności w związku chorobami serca przekraczają 282 mld euro rocznie. Komisja Europejska chce odwrócić te statystyki, tworząc plan działania w obszarze zdrowia sercowo-naczyniowego, na wzór Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Zdrowie serca jako inwestycja w przyszłość

Jak wskazuje Komisja Europejska, głównym celem Europejskiego Planu Zdrowia Sercowo-Naczyniowego jest wsparcie krajów UE w skuteczniejszej profilaktyce chorób układu krążenia i ograniczeniu przedwczesnych zgonów wśród osób narażonych na czynniki ryzyka, takie jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie. Podobnie jak w przypadku Planu Walki z Rakiem, działania obejmą:

• rozwój profilaktyki i badań przesiewowych,

• wdrożenie nowych technologii, sztucznej inteligencji i narzędzi cyfrowych,

• walkę z nierównościami zdrowotnymi między regionami i grupami społecznymi,

• oraz promocję zdrowego stylu życia i edukację w zakresie czynników ryzyka.

Plan wpisuje się także w realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju 3.4, który zakłada zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych do 2030 r.

– Na horyzoncie rysuje się bardzo ponury obraz przyszłości. W kilku państwach członkowskich aż 40 proc. młodego pokolenia – czyli osób poniżej 30. roku życia – już cierpi na cukrzycę, otyłość lub obie te choroby jednocześnie. Oznacza to, że za 10-15 lat będziemy mieli pokolenie, które w swoim najbardziej produktywnym okresie życia będzie cierpiało na choroby układu krążenia. To będzie miało poważny wpływ na całe społeczeństwo, rynek pracy i gospodarkę – wskazał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” unijny komisarz ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt Oliver Várhelyi.

Czytaj więcej

„W sektorze opieki zdrowotnej jesteśmy współzależni ze Stanami Zjednoczonymi. Musimy stąpać bardzo o
Zdrowie
Unijny komisarz ds. zdrowia: Unia Europejska i USA są od siebie mocno zależne

Co będzie zawierać Europejski Plan Zdrowia Sercowo-Naczyniowego?

Komisarz ds. zdrowia podkreśla, że szczególny nacisk zostanie położony na identyfikację osób z grup ryzyka – poprzez rozwój badań przesiewowych i regularnych kontroli stanu zdrowia serca. Dokument ma uwzględniać również tzw. „trójkąt zależności” między chorobami układu krążenia, cukrzycą a otyłością, które często współwystępują i wzajemnie się nasilają.

Nowy plan będzie skupiać się na możliwościach, jakie dają nowe technologie, sztuczna inteligencja i cyfrowe narzędzia diagnostyczne, żeby szybciej i skuteczniej rozpoznawać zagrożenia zdrowotne. Ma też zaadresować luki w badaniach naukowych i innowacjach oraz nierówności zdrowotne – zarówno między państwami członkowskimi, jak i między różnymi grupami społecznymi.

Inny cel planu wiąże się ze wspieraniem państw członkowskich w szybszym wdrażaniu innowacyjnych terapii i narzędzi medycznych, tak żeby trafiały do pacjentów znacznie wcześniej niż teraz. Komisja buduje te działania na bazie istniejącej inicjatywy „Zdrowiej Razem” (Healthier Together). Projekt wspiera kraje UE i organizacje społeczne w walce z chorobami niezakaźnymi i ich czynnikami ryzyka. Dotychczas z programu EU4Health na to działanie KE przeznaczyła ponad 160 mln euro.

Czytaj więcej

Profesor Michał Zembala, kardiochirurg
Ochrona zdrowia
Prof. Michał Zembala: Przeszczepiłem 300 serc

Nikt nikomu nie będzie niczego narzucać

Wystąpienie choroby naczyniowo-sercowej zazwyczaj wiąże się z podejmowanymi indywidualnie decyzjami – prowadzonym stylem życia, dietą, brakiem ruchu czy paleniem papierosów. Dlatego też, jak mówił w rozmowie dla „Rz” komisarz ds. zdrowia, większości tych chorób można by uniknąć. Tłumaczył jednak, że celem Komisji nie jest zmuszanie ludzi do danych zachowań, lecz stworzenie realnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

Publikację Europejskiego Planu Zdrowia Sercowo-Naczyniowego zaplanowano na IV kwartał 2025 r. Obecnie trwają analizy przedstawione przez ekspertów oraz organizacje. To 677 opinii na temat tego, jak ten plan powinien wyglądać.

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Zdrowie Choroby Choroby Serca

Zdrowie serca jako inwestycja w przyszłość

