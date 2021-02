Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z etyki i zasad wykonywania zawodu

Egzamin adwokacki i radcowski w 2021 r. odbędą się od 18 do 21 maja. „Rzeczpospolita", jak co roku, wraz z wydawnictwem CH Beck pomaga się do nich przygotować. Dziś kazusy z etyki.

Adam Kowalski zwrócił się do adwokata Jana Nowaka o reprezentowanie go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Dłużnik Antoni Sobala zamieszkiwał w sąsiedztwie adwokata Jana Nowaka i, jak się okazało, obydwaj panowie pozostawali w poważnym konflikcie osobistym. Mimo że Adam Kowalski korzystał już z pomocy prawnej innego adwokata adwokat Jan Nowak postanowił włączyć się do udziału w sprawie jako jego pełnomocnik, pod warunkiem że ten wypowie pełnomocnictwo dotychczas występującemu w sprawie adwokatowi. Adam Kowalski na to przystał i udzielił adwokatowi Janowi Nowakowi pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie o zapłatę przeciwko Antoniemu Sobali. Korzystając z podpowiedzi adwokata Jana Nowaka i przy jego pomocy, sporządził oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa poprzedniemu adwokatowi, które jeszcze tego samego dnia wysłał do niego listem poleconym. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. Jego zapłata miała nastąpić w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania przed sądem I instancji.