Próbny egzamin ósmoklasisty zaplanowano na połowę stycznia. W poniedziałek 12 stycznia 2026 r. o godz. 9. rozpocznie się 150-minutowy egzamin z język polskiego. Następnego dnia o tej samej porze wystartuje egzamin z matematyki, który potrwa 125 minut. 14 stycznia od 9. przez 110 minut ósmoklasiści będą zdawać próbny egzamin z języka angielskiego.

Próbne egzaminy maturalne (wyłącznie pisemne) przeprowadzone będą w dwóch terminach – w styczniu na poziomie rozszerzonym, a w marcu na poziomie podstawowym. Przy czym w przypadku egzaminów rozszerzonych przewidziano dwie sesje: poranną o godz. 9. i popołudniową o godz. 14. Oto szczegóły:

12 stycznia rano próbny egzamin z historii sztuki, po południu - z historii muzyki,

13 stycznia: rano - z fizyki, po południu - z filozofii,

14 stycznia: rano - z biologii, po południu - z historii,