CKE opublikowała analizę próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w grudniu 2024 roku
Próbny egzamin ósmoklasisty zaplanowano na połowę stycznia. W poniedziałek 12 stycznia 2026 r. o godz. 9. rozpocznie się 150-minutowy egzamin z język polskiego. Następnego dnia o tej samej porze wystartuje egzamin z matematyki, który potrwa 125 minut. 14 stycznia od 9. przez 110 minut ósmoklasiści będą zdawać próbny egzamin z języka angielskiego.
Próbne egzaminy maturalne (wyłącznie pisemne) przeprowadzone będą w dwóch terminach – w styczniu na poziomie rozszerzonym, a w marcu na poziomie podstawowym. Przy czym w przypadku egzaminów rozszerzonych przewidziano dwie sesje: poranną o godz. 9. i popołudniową o godz. 14. Oto szczegóły:
12 stycznia rano próbny egzamin z historii sztuki, po południu - z historii muzyki,
13 stycznia: rano - z fizyki, po południu - z filozofii,
14 stycznia: rano - z biologii, po południu - z historii,
15 stycznia: rano - z chemii, po południu - z geografii,
16 stycznia: rano - z wiedzy o społeczeństwie,
4 marca rano - próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym,
5 marca - z matematyki na poziomie podstawowym,
6 marca - z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
CKE zaznacza, że taki harmonogram próbnych egzaminów nie będzie kolidował z terminami ferii zimowych, które w poszczególnych województwach będą się odbywać w trzech terminach między 19 stycznia a 1 marca.
Jak informuje CKE, w przypadku próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, szkołom zostaną udostępnione arkusze egzaminacyjne zawierające zadania wcześniej niepublikowane. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO oraz/lub serwisów OKE przeznaczonych dla dyrektorów szkół. O terminie i sposobie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół do 15 grudnia br. Materiały do przeprowadzenia egzaminów próbnych zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tych egzaminach w szkole.
Materiały do przeprowadzenia egzaminów próbnych zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany egzamin próbny z danego przedmiotu i o godzinie, w której ruszy egzamin, tak aby umożliwić wzięcie udziału w egzaminie próbnym absolwentom oraz uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w tym egzaminie w szkole.
Także zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na wspomnianych stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO nastego dnia po egzaminie z danego przedmiotu, ok. godz. 10. Tylko w przypadku egzaminów zaplanowanych na 16 stycznia 2026 r. oraz 6 marca 2026 r. (piątki) zasady oceniania będą zamieszczane tego samego dnia ok. godz. 19.
„Próbne egzaminy powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i uródmiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia” – podkreśla CKE w komunikacie. Dlatego za nieuzasadnione CKE uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą – w ramach oceniania bieżącego – na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.
