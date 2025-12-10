Rzeczpospolita
Dodatkowe wsparcie dla uczniów z Ukrainy tylko do końca roku szkolnego. Rząd przedstawił projekt zmian

Rząd planuje przedłużyć do końca roku szkolnego 2025/2026 obowiązywanie kluczowych przepisów umożliwiających finansowanie dodatkowych działań edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy.

Publikacja: 10.12.2025 18:00

Zajęcia prowadzone po ukraińsku dla dzieci uchodźców w specjalnie utworzonej klasie w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego w Warszawie

Zajęcia prowadzone po ukraińsku dla dzieci uchodźców w specjalnie utworzonej klasie w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego w Warszawie

Foto: Wojtek Radwański / AFP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

To ostatni taki okres – później specjalne rozwiązania mają zostać wygaszone, a szkoły i samorządy mają wrócić do standardowych procedur obsługi cudzoziemców. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu.

„Znikający rocznik”. Co się dzieje z uczniami–cudzoziemcami w polskim systemie edukacji?
Cudzoziemcy
„Znikający rocznik”. Co się dzieje z uczniami–cudzoziemcami w polskim systemie edukacji?

Cztery lata doświadczeń

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że po niemal czterech latach od wybuchu wojny sytuacja uchodźców w Polsce znacząco się ustabilizowała. Większość z nich znalazła pracę, a dzieci od dłuższego czasu uczą się w polskich szkołach, często w klasach integracyjnych. Samorządy i instytucje edukacyjne – jak wskazuje MSWiA – wypracowały już sprawne procedury przyjmowania nowych uczniów bez konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ustawowych.

Resort zwraca jednak uwagę, że dalsze utrzymywanie specustawy mogłoby prowadzić do sytuacji, w której uczniowie z Ukrainy byliby traktowani inaczej niż inni cudzoziemcy. Stąd decyzja, by wygaszanie przepisów przeprowadzić stopniowo.

Jakie rozwiązania pozostaną do końca roku szkolnego

Do czerwca 2026 r. mają obowiązywać m.in.:

• finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy,

• możliwość zapewnienia im bezpłatnego transportu do szkoły,

• dodatkowa pomoc materialna,

• utrzymanie oddziałów przygotowawczych,

• dodatkowe lekcje języka polskiego,

• ograniczenie prawa do realizacji obowiązku szkolnego poza placówką.

To oznacza, że samorządy nadal będą mogły korzystać ze środków na dodatkowe zadania edukacyjne, choć – jak wynika z projektu – od września nauczycielom nie będą już przydzielane ponadwymiarowe godziny przeznaczane dotąd na pracę z uczniami z Ukrainy, chyba że szkoła prowadzi specjalny oddział dla tej grupy.

Ułatwienia w zatrudnianiu asystentów i pomocy nauczyciela

W projekcie znalazła się także propozycja uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach asystenta międzykulturowego lub pomocy nauczyciela. Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa nie będą musieli przedstawiać formalnych dokumentów potwierdzających znajomość języka. Wystarczające ma być opanowanie polszczyzny w stopniu umożliwiającym codzienną pracę z uczniem, który dopiero uczy się języka.

MSWiA chce również, by nauczyciele pracujący z ukraińskimi dziećmi mogli pobierać świadczenia kompensacyjne, nawet jeśli podejmują zatrudnienie w szkołach, do których uczęszcza choć jeden uczeń przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Samorządy będą musiały rozliczyć niewykorzystane środki

Projekt reguluje również kwestie finansowe. Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do rozliczenia niewykorzystanych dotacji z Funduszu Pomocy, które przyznano im na zadania oświatowe. Informacje te mają trafić następnie do Ministerstwa Finansów.

Kiedy rząd przyjmie ustawę?

MSWiA zapowiada, że projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze do końca tego roku. Jeśli tak się stanie, wygaszanie specjalnych rozwiązań związanych z edukacją uczniów z Ukrainy rozpocznie się już od nadchodzącego roku szkolnego, ale z dwuletnim okresem przejściowym.

Źródło: rp.pl

Edukacja Ukraińcy migracja
