• ograniczenie prawa do realizacji obowiązku szkolnego poza placówką.

To oznacza, że samorządy nadal będą mogły korzystać ze środków na dodatkowe zadania edukacyjne, choć – jak wynika z projektu – od września nauczycielom nie będą już przydzielane ponadwymiarowe godziny przeznaczane dotąd na pracę z uczniami z Ukrainy, chyba że szkoła prowadzi specjalny oddział dla tej grupy.

Ułatwienia w zatrudnianiu asystentów i pomocy nauczyciela

W projekcie znalazła się także propozycja uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach asystenta międzykulturowego lub pomocy nauczyciela. Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa nie będą musieli przedstawiać formalnych dokumentów potwierdzających znajomość języka. Wystarczające ma być opanowanie polszczyzny w stopniu umożliwiającym codzienną pracę z uczniem, który dopiero uczy się języka.

MSWiA chce również, by nauczyciele pracujący z ukraińskimi dziećmi mogli pobierać świadczenia kompensacyjne, nawet jeśli podejmują zatrudnienie w szkołach, do których uczęszcza choć jeden uczeń przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Samorządy będą musiały rozliczyć niewykorzystane środki

Projekt reguluje również kwestie finansowe. Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do rozliczenia niewykorzystanych dotacji z Funduszu Pomocy, które przyznano im na zadania oświatowe. Informacje te mają trafić następnie do Ministerstwa Finansów.

Kiedy rząd przyjmie ustawę?

MSWiA zapowiada, że projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze do końca tego roku. Jeśli tak się stanie, wygaszanie specjalnych rozwiązań związanych z edukacją uczniów z Ukrainy rozpocznie się już od nadchodzącego roku szkolnego, ale z dwuletnim okresem przejściowym.