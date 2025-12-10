Aktualizacja: 10.12.2025 23:15 Publikacja: 10.12.2025 18:00
Zajęcia prowadzone po ukraińsku dla dzieci uchodźców w specjalnie utworzonej klasie w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Limanowskiego w Warszawie
Foto: Wojtek Radwański / AFP
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA
To ostatni taki okres – później specjalne rozwiązania mają zostać wygaszone, a szkoły i samorządy mają wrócić do standardowych procedur obsługi cudzoziemców. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu.
W uzasadnieniu projektu podkreślono, że po niemal czterech latach od wybuchu wojny sytuacja uchodźców w Polsce znacząco się ustabilizowała. Większość z nich znalazła pracę, a dzieci od dłuższego czasu uczą się w polskich szkołach, często w klasach integracyjnych. Samorządy i instytucje edukacyjne – jak wskazuje MSWiA – wypracowały już sprawne procedury przyjmowania nowych uczniów bez konieczności stosowania szczególnych rozwiązań ustawowych.
Resort zwraca jednak uwagę, że dalsze utrzymywanie specustawy mogłoby prowadzić do sytuacji, w której uczniowie z Ukrainy byliby traktowani inaczej niż inni cudzoziemcy. Stąd decyzja, by wygaszanie przepisów przeprowadzić stopniowo.
Do czerwca 2026 r. mają obowiązywać m.in.:
• finansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy,
• możliwość zapewnienia im bezpłatnego transportu do szkoły,
• dodatkowa pomoc materialna,
• utrzymanie oddziałów przygotowawczych,
• dodatkowe lekcje języka polskiego,
• ograniczenie prawa do realizacji obowiązku szkolnego poza placówką.
To oznacza, że samorządy nadal będą mogły korzystać ze środków na dodatkowe zadania edukacyjne, choć – jak wynika z projektu – od września nauczycielom nie będą już przydzielane ponadwymiarowe godziny przeznaczane dotąd na pracę z uczniami z Ukrainy, chyba że szkoła prowadzi specjalny oddział dla tej grupy.
W projekcie znalazła się także propozycja uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców na stanowiskach asystenta międzykulturowego lub pomocy nauczyciela. Kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa nie będą musieli przedstawiać formalnych dokumentów potwierdzających znajomość języka. Wystarczające ma być opanowanie polszczyzny w stopniu umożliwiającym codzienną pracę z uczniem, który dopiero uczy się języka.
MSWiA chce również, by nauczyciele pracujący z ukraińskimi dziećmi mogli pobierać świadczenia kompensacyjne, nawet jeśli podejmują zatrudnienie w szkołach, do których uczęszcza choć jeden uczeń przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.
Projekt reguluje również kwestie finansowe. Jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do rozliczenia niewykorzystanych dotacji z Funduszu Pomocy, które przyznano im na zadania oświatowe. Informacje te mają trafić następnie do Ministerstwa Finansów.
MSWiA zapowiada, że projekt powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze do końca tego roku. Jeśli tak się stanie, wygaszanie specjalnych rozwiązań związanych z edukacją uczniów z Ukrainy rozpocznie się już od nadchodzącego roku szkolnego, ale z dwuletnim okresem przejściowym.
