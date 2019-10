Kozak: adwokat nie jest rzecznikiem prasowym klienta

Kontakt z mediami, często nieunikniony, nie powinien jednak wywoływać wrażenia, że wystąpienie adwokata jest konferencją prasową, a on sam zajmuje się nadawaniem sprawie odpowiedniej narracji. Przy takiej praktyce rodzi się też pytanie, ile jest w takich działaniach wykonywania zawodu, a ile kryptoreklamy.

Nie ma, rzecz jasna, recepty na kontakty z mediami i trudno wyznaczyć granice, co wolno, a czego nie. Niejednokrotnie skala medialnego linczu klienta, często niezasłużonego i nieuczciwego, jest taka, że uzasadnia zabranie głosu przez adwokata. Udzielony komentarz powinien się jednak cechować rzeczowością i oględnością. W sprawie, która jest niezakończona, adwokat nie powinien prezentować kategorycznych wniosków. Dokonywanie ustaleń faktycznych jest rolą sądu, zaś adwokata – tylko i aż – przedstawianie wątpliwości, które mogą okazać się korzystne dla jego klienta.

Nie można zapominać, że oczekiwań klienta, by adwokat „popularyzował" wszelkimi dostępnymi środkami jego wersję wydarzeń, nie da się pogodzić z zakazem powoływania się na poczynione przez klienta sugestie. To, że nie wszyscy dany zakaz respektują, powoduje obniżenie standardów i faworyzuje elastyczne podejście do kodeksu etyki adwokackiej. Z perspektywy klienta adwokat „gotowy na więcej" będzie zawsze bardziej atrakcyjny. Zasady etyki nigdy nie były i nie będą perspektywą klienta. Powinny być natomiast perspektywą adwokata.