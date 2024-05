Szerzej o podatkowych konsekwencjach zwrotu składek zdrowotnych oraz o tym, kto nie będzie musiał oddawać ulgi, pisaliśmy m.in. w „Rzeczpospolitej” z 22 maja.

Rozliczenia

Kompensata składki zdrowotnej nie wyklucza ulgi w PIT

Czy przedsiębiorca, który nie złoży wniosku o zwrot i w następnych miesiącach skompensuje nadpłacone składki z bieżącymi, będzie mógł skorzystać z podatkowej ulgi? Przepisy określające zasady odliczenia dla przedsiębiorców na liniowym PIT oraz ryczałcie mówią o składkach zapłaconych. Czy skompensowane to zapłacone? O wątpliwościach w tej sprawie pisaliśmy już przy okazji ubiegłorocznych rozliczeń (w „Rzeczpospolitej” z 27 września 2023 r.). Powoływaliśmy się na odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej, z której wynikało, że kompensata ze zwrotu jest traktowana na równi z zapłatą składek. Potwierdzali to także wypowiadający się w tekście eksperci. Wskazywali, że wprawdzie kompensata i zapłata to inne czynności, efekt jest jednak ten sam, dochodzi bowiem do uregulowania składek. Przedsiębiorca ma więc prawo do podatkowej ulgi. Musi oczywiście ją udokumentować. Zdaniem Krajowej Informacji Skarbowej w takiej sytuacji przedsiębiorcy potrzebne jest potwierdzenie z ZUS, że składki zostały skompensowane.