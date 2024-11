Marcin Sala-Szczypiński: Musimy dbać o promocję zawodu radcy u podstaw

Nie przesadzajmy z tym wdrażaniem się. To będą wszystko osoby, które mają już doświadczenie w swoich izbach i wiedzą na czym polega praca samorządowa. Jeżeli będą członkami Rady i będą mieli świadomość, że przyjdzie ich kolej pełnienia określonych funkcji, to spokojnie się przygotują. Nie mamy tutaj do czynienia z czarną magią i wiedzą tajemną. Jeżeli możemy mieć rotacyjnego Marszałka Sejmu, to możemy mieć rotacyjnych członków prezydium w KIRP.

A co pan rozumie przez „racjonalność”?

Po pierwsze chodzi mi o racjonalne wydatkowanie środków - żeby one były z rozmysłem i oszczędnie wydatkowane, a nie w oparciu o „zasadę konsekwencji”, że jak już zaczęliśmy jakąś inicjatywę, to ją prowadzimy do końca (jak przykładowo kwestia nakładów na nowe logo KRRP). Ale chodzi też o racjonalność regulacji wewnętrznych, choćby Kodeksu etyki radcy prawnego, czy regulaminu wykonywania zawodu. Powinny być one sformułowane tak, żeby i w jak najmniejszym stopniu naszym kolegom i koleżankom utrudniać wykonywanie zawodu, a jak najbardziej ułatwiać. Kontrowersje budziły np. propozycje dotyczące sporządzania rejestru klientów. One były trochę nieracjonalne, niepraktyczne. Nie powinniśmy sami sobie mnożyć obowiązków i ryzyk poprzez mnożenie przepisów, których naruszenie mogłoby prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sam w sobie nasz zawód jest na tyle ryzykowny, że jako samorząd nie musimy tego ryzyka dokładać.

Mówił pan też o decentralizacji, czy to by się też miało wiązać ze zmniejszaniem składki od izb na rzecz centralnego samorządu?

Odprowadzania składek z izby do KRRP opiera się o metodę memoriałową, a nie kasową. Czyli izba musi zapłacić kwotę zależną od liczby radców, która do niej należy – niezależnie od tego, ilu z nich faktycznie tę składkę zapłaciło. Ściąganiem składek w całości obarcza się okręgowe izby. Uważam też, że większa część składki powinna zostawać w izbie , bo więcej inicjatyw jednak powinno być realizowanych bliżej radcy. Chodzi o to, że np. mogłyby być podejmowane inicjatywy chociażby dotyczące promocji uwzględniającej specyfikę rynku pracy i otoczenia gospodarczego w danej Izbie. Przykładowo izba w Katowicach ze względu na specyfikę przemysłu górniczego, hutniczego, być może będzie chciała prowadzić inną działalność, inne szkolenia, inne formy promocji niż izba w Gdańsku gdzie z kolei jest rozwinięty handel morski, szkoły morskie czy przemysł stoczniowy. Chodzi o to, by każda izba o tym sama decydowała, a nie Krajowa Rada mówiła, jakie projekty mają być realizowane.

Krytykował też pan politykę promocji zawodu przez obecne władze samorządu. Jakie tu popełniono błędy i co można było zrobić lepiej?