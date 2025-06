Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich z wyjątkiem nieletnich? Projekt w Sejmie

Z drugiej strony, oświadczenie nie jest weryfikowane ani nie podlega odpowiedzialności, a więc stanowi jedynie zbędną formalność, która nie zabezpiecza systemu przed korzystaniem z NPP przez osoby nieuprawnione. Arkadiusz Myrcha potwierdził przy tym, że same kryteria korzystania z usługi się nie zmieniają. Nadal jest ona kierowana do osób niezamożnych, a jeśli w trakcie rozmowy osoba udzielająca porady uzna, że beneficjent nie spełnia tego warunku, może odmówić udzielenia pomocy prawnej.

Posłowie i przedstawiciele samorządów zawodowych krytycznie o pomyśle – realnie pomoc dla każdego

Podczas dyskusji posłowie zwracali jednak uwagę, że taka zmiana realnie otworzy możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej dla każdego, co w efekcie mogłoby doprowadzić do przeciążenia systemu. W konsekwencji osoby realnie niemające środków na pomoc prawną mogłyby nie otrzymać jej od państwa.

Zwracano też uwagę na niedostateczne rozreklamowanie punktów NPP – to właśnie brak informacji o możliwości skorzystania z tej formy wsparcia może być przyczyną niskiej efektywności systemu. Inni podkreślali, że porady online mogłyby sprawdzać się w prostych sprawach, ale w bardziej złożonych służyłyby jedynie do poinformowania beneficjenta, z jakimi dokumentami powinien zgłosić się do punktu.

Podniesiono też postulat, zgłoszony na etapie prac rządowych przez Rzeczniczkę Praw Dziecka, który nie został jednak uwzględniony w obecnym projekcie ustawy. Chodzi o to, by wprost objąć pomocą także osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, a więc młodzież w wieku 13–18 lat. Zdarza się bowiem, że osoby takie dysponują własnym majątkiem – np. w wyniku osierocenia czy odebrania władzy rodzicielskiej rodzicom. Mają problemy z jego zarządzaniem, a ustawa nie określa jasno, czy mogą zgłosić się po darmową poradę prawną.