Andrzej Głogowski: Chciałbym by samorząd radców prawnych był jak wybitny hokeista

Czy jakieś projekty lub działania na poziomie krajowym powinny zostać zrewidowane, w celu zaoszczędzenia pieniędzy?

W środowisku jest dość powszechna opinia, że jeśli chodzi o proces informatyzacji, to wciąż nie został on zrealizowany tak, jak być powinien i tak jak izby by oczekiwały. A zostały w to zaangażowane miliony złotych. OIRP w Kielcach, mocno postawiła na cyfryzację. Uruchomiliśmy wygodną aplikację dla radców, podobne rozwiązania mają też niektóre izby. Sprawdzić należy także efektywność kampanii promocyjnych. Owszem, jesteśmy bardziej widoczni w społeczeństwie, ale specjaliści od marketingu i reklamy mówią, że nasze filmiki są dość przestarzałe. Również w mojej ocenie przekaz promocyjny należy poprawić. Sferą, w której pewne sukcesy zostały osiągnięte, jest edukacja i poszerzanie świadomości prawnej w społeczeństwie. Jest ona prowadzona dość prężnie.

Deklaruje pan potrzebę zmiany struktury składki od radców prawnych. Jak dokładnie miałoby to wyglądać?

Obecnie 25 proc. tego, co płaci radca prawny trafia do KIRP, a reszta do izby okręgowej. Ostatnie obniżenie składki do KIRP nastąpiło w trwającej jeszcze kadencji. Analizowano wtedy różne możliwe proporcje i w ocenie wielu członków Krajowej Rady, można było zmniejszyć ją jeszcze o kilka punktów procentowych. Mówimy tu wartości od 3 do 5 pkt proc. Zmiana o 3 pkt proc. jest moim zdaniem pewna, być może można nawet dojść do 80 proc. środków pozostawianych w izbie, ale to wymaga dodatkowych analiz. Procentowo nie są to duże różnice, ale przekładają się na kwoty 20-40 tys. zł w mniejszych izbach. A w średnich i dużych będą to kwoty znacznie większe.

Uważam, że Krajowa Izba może realizować swoje działania na poziomie krajowym przesuwając dodatkowe środki do izb. Zresztą często izby i tak składają wnioski o dofinansowanie np. lokalnych wydarzeń. A nie trzeba by ich składać, gdyby więcej środków zostawało w izbach. Taka zmiana dawałaby im też większą niezależność finansową. Bo wiadomo, że nadzór nad takimi zadaniami jak np. szkolenia czy sądownictwo dyscyplinarne pozostanie i na to pieniędzy KIRP wystarczy. Po drugie zaś prezydium KRRP nie musiałoby zajmować się wszystkimi pomniejszymi sprawami. Po trzecie wreszcie, większa niezależność finansowa izby przekłada się też na większą możliwość realizowania swoich projektów, nawet przez mniejsze izby. Jeśli wiedzą one, że mogą na pewne projekty nie dostać środków, to chęć dzielenia się swoimi opiniami również co do kształtu samorządu jest dużo mniejsza.