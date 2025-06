GUS: znów poniżej 800 tys. bezrobotnych w urzędach pracy

Z danych GUS wynika, że na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było w Polsce 782,8 tys. osób. To o niemal 20 tys. mniej niż w kwietniu, natomiast też o 6,2 tys. więcej niż rok temu w maju.

To o tyle ciekawa statystyka, że przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie spada w ujęciu rok do roku. Tymczasem już w końcówce 2024 r. ten trend się odwrócił. Z wyraźnym wzrostem liczby zarejestrowanych bezrobotnych mieliśmy do czynienia po wybuchu pandemii i ten stan trwał do pierwszych miesięcy 2021 r. Wcześniej wzrosty liczby bezrobotnych w urzędach pracy notowaliśmy w 2013 r.

Z drugiej strony, oczywiście wzrost liczby bezrobotnych o kilka tysięcy rok do roku trudno w skali całego rynku pracy – liczącego łącznie około 17 mln pracujących – nazwać alarmującym. Ekonomiści BOŚ Banku piszą o stabilizacji sytuacji na rynku pracy w maju, przy stabilnym poziomie liczby nowo bezrobotnych i minimalnych zmianach liczby wyrejestrowanych z bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce Foto: PAP/Mateusz Krymski

Ograniczony popyt na pracę

Temperatura na polskim rynku pracy nie jest już tak gorąca jak w pierwszych latach po ożywieniu pocovidowym. Od miesięcy zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spada rok do roku, w maju o 0,8 proc. (54 tys. etatów). Zresztą dane za maj zaskoczyły także tym, że względem kwietnia ubyło ok. 13,5 tys. etatów. To największy majowy spadek m./m. od pandemicznego 2020 r. „Popyt na pracę pozostaje ograniczony – liczba wakatów jest wyraźnie niższa niż przed rokiem, w szczególności w branży transportowej. Pracownicy są mniej skłonni do zmiany miejsca zatrudnienia, a liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy jest o blisko 10% wyższa niż przed rokiem” – komentują analitycy PKO BP.