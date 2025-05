W I kwartale pracowało 17,06 mln osób, 600 tys. było bezrobotnymi, a ponad 12,7 mln to bierni zawodowo. Takie dane BAEL (w których uwzględnia się także szarą strefę, nie tylko oficjalne dane) podał właśnie GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat był wyższy wśród mężczyzn (wyniósł 65,4 proc.) niż w przypadku pań (51,4 proc.). Nieco mniejsza jest różnica wśród pracujących pomiędzy płciami, gdy GUS analizuje osoby w wieku produkcyjnym (czyli od pełnoletności do wieku emerytalnego). To 84,4 proc. dla panów oraz 78 proc. dla pań. Na 1000 osób pracujących przypadało 780 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 15-89 lat (w IV kwartale 2024 r. – 760 osób, a w I kwartale 2024 r. – 765 osób). Gdy zaś GUS policzył wszystkich mieszkańców Polski bez względu na wiek, to na 1000 osób, które pracują, przypada aż 1106 niepracujących.

Polacy pracują średnio 38,7 godziny tygodniowo

Liczba pracujących zmniejszyła się o 187 tys. w ciągu kwartału i o 134 tys. w ciągu roku. Częściej przestawały pracować kobiety niż mężczyźni. Wskaźnik zatrudnienia mężczyzn (63,3 proc.) był wyższy od analogicznego wskaźnika dla kobiet (49,6 proc.) Wyniki BAEL wskazują, że w pierwszych trzech miesiącach roku:

• 15,9 mln osób (93,3 proc.) wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1,15 mln (tj. 6,7 proc.) pracowało w niepełnym wymiarze,